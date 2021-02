Sismo de magnitud 7.1 sacude el este de Japón; autoridades no activan la alerta de tsunami

FUKUSHIMA, Japón._ Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este sábado la costa de Fukushima, en el este de Japón, y se notó con fuerza en Tokio, sin que las autoridades niponas activaran por el momento la alerta de tsunami.

El sismo tuvo lugar a las 23.08 hora local del sábado (14.08 GMT) con epicentro a unos 60 kilómetros de profundidad frente a la costa de la prefectura de Fukushima, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Super strong & loooong #earthquake in Japan right now #Tokyo 😳😳😯 Wonder how much it was on the Richter Scale pic.twitter.com/OrlJRGNAdP

Tanto en Fukushima como en Miyagi, en la costa noreste de Japón, el terremoto alcanzó el nivel de seis en la escala japonesa, con un máximo de siete y más centrada en las zonas afectadas que en la intensidad del temblor, detalló infobae.com.

Otras prefecturas de la costa oriental y del centro de Japón se vieron también sacudidas con fuerza por el temblor, entre ellas la capital, donde se alcanzó el nivel 4 de la escala nipona.

La Agencia Meteorológica de Japón señaló que el sismo podría causar un leve aumento del nivel del mar, aunque no se ha activado la alerta de tsunami.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd