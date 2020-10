Skarlett Villanueva cumple su objetivo de recorrer nadando las tres islas de Mazatlán

Luego de más de 3 horas y 30 minutos de la travesía, la multiganadora de etapas puntuales en el puerto completó la distancia trazada de los 9.5 kilómetros

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La joven nadadora se propuso recorrer los casi 10 kilómetros de distancia alrededor de las tres islas de Mazatlán y lo cumplió.

Al lado de su padre Aarón Villanueva, Skarlett arribó a la hora señalada por la mañana para iniciar la travesía que se había mentalizado realizar desde hace cuatro meses, tiempo que comenzó su preparación en todos los aspectos para ir en busca de este sueño.

La tritona, que por cierto, festejó el recorrido en su cumpleaños, aprovechó las condiciones favorables de oleaje que le presentó el mar.

Luego de más de 3 horas y 30 minutos de la travesía, la multiganadora de etapas puntuales en el puerto completó la distancia trazada de los 9.5 kilómetros, cruzando cada una de las islas de Los Pájaros, Venados y Lobos.

“Ya habíamos hecho un recorrido previo y le dimos la vuelta primero a la Isla de los Pájaros, después a Isla de Venados y luego a Lobos, y el mar estuvo muy tranquilo en las dos vueltas”, expresó Villanueva.

“En esta ocasión salimos antes que saliera el sol y el mar estuvo muy bueno, hubo un poco de olas, pero todo estuvo muy tranquilo”.

La nadadora es una de las asiduas participantes de la travesía desde Playa Norte rumbo a la isla del medio.

“En toda esta contingencia me estuve preparando a conciencia porque yo quería darle la vuelta a las tres islas y se lo comenté a mi papá y me dijo que estaba de acuerdo y nos preparamos. Él me hizo mi plan de entrenamiento, con sesiones dobles, playa en la mañana y alberca en la tarde, idas y venidas a las islas para checar marea, hora, luz y ver cómo hacer la estrategia.

“Él me preparó, él es mi coach de toda la vida, él me preparó, él me hizo, él todo, aquí nadie metió mano, sólo él, y estoy muy agradecida, es por eso que creo en él ciegamente”.

DATOS