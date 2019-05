Slim propone trabajar 3 días a la semana, 11 horas diarias; pero se tendrían que jubilar hasta los 75

Sinembargo.MX

Carlos Slim insistió en la importancia de ser optimistas en cualquier situación que se viva en el país y aseguró que el pesimismo lleva a la inacción: “Si en 1914 se invirtió en plena Revolución, pues yo no sé cómo le puede dar miedo a la gente invertir en cualquier condición y por cualquier sustito, la verdad que es absurdo”.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El empresario Carlos Slim Helú insistió en la necesidad de crear un nuevo esquema de jornadas laborales para tener más productividad. Su propuesta consiste en laborar tres días a la semana con 11 horas diarias, pero con una jubilación hasta los 75 años.

“Insisto que hay que hacer programas de que la gente trabaje tres días con 11 horas a la semana para abrir un segundo turno, unos trabajen de jueves a sábado y otros de domingo a martes, que tengan 4 días de descanso, pero que ya no se jubilen a los 65 años sino a los 75”, destacó el presidente honorario de Grupo Carso en la clausura del XXV Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo.

En el evento realizado en la Ciudad de México aseguró que el pesimismo permanente lleva a la inacción y criticó a las empresas que dejan de invertir por “cualquier sustito”.

“Si en 1914 se invirtió en plena Revolución, pues yo no sé cómo le puede dar miedo a la gente invertir en cualquier condición y por cualquier sustito, la verdad que es absurdo”, dijo el hombre más rico de México.

En el evento, el dueño de América Móvil, Grupo Carso, Grupo Inbursa, IDEAL, entre otras empresas, insistió en la importancia de ser optimistas.

“Mi hijo hace 30 años hizo un comentario en alguna comida que tuvimos con un personaje que era muy negativo y yo diría pesimista. En esa comida a mi hijo le preguntaron qué opinaba de la situación (del país), le dijo, ‘tú qué piensas Carlos’ y el respondió: yo pienso que los pesimistas son mediocres”, recordó el magnate.

El hombre más rico de México, con una fortuna valuada en 69 mil millones de dólares, dijo que las empresas deben invertir por la demanda y no solo por la confianza que tengan sobre un mercado.

“También quiero señalar de esto que dicen de que si hay o no confianza, de que qué va pasar o no (en el país), creo que lo importante es que se invierta por confianza y demanda”, mencionó. “El que está vendiendo bien y si tiene demanda de los servicios que tiene y si no invierte es un baboso, porque lo único que va logra es que le quiten el mercado. Creo que este era un comentario que podría valer la pena hacerles”.

Sobre la forma de gobernanza, dijo que se debe hacer de manera responsable, tener expectativas ambiciosas en algunos casos y que en otras se debe ser moderados.

“Para gobernar sería responsable tener una expectativa de largo plazo, de acuerdo con una visión de largo plazo para darle rumbo al país y eso debe ser optimista porque más que una expectativa de gobierno es una meta de país, es un objetivo que tiene que tener expectativas más ambiciosas, pero también debe ser moderada en algunos casos. Si alguien ofrece que va a cumplir algo en un año o seis meses y no lo hace entonces crea un problema, es un poco el asunto de las expectativas que les quería comentar”, dijo el empresario.

Carlos Slim Helú indicó que el empleo y la modernización de la educación son la base de la nueva sociedad.

“Lo más importante de la sociedad moderna es el empleo y modernizar la educación es imprescindible. Por ello, lo maravilloso de modernidad es que puede igualar oportunidades; cualquier joven que esté en la sierra deberá tener acceso a la información como el que estudia en Harvard, y se puede mediante un teléfono inteligente”, explicó el quinto hombre más rico del mundo según Forbes.

Sobre el acceso a la tecnología, aseguró que las empresas tienen el objetivo de dar acceso a todos. “La tecnología es cada vez más barata, el Internet es cada vez más accesible, yo creo que hoy ya son universalmente accesibles, hay como 5 mil millones con teléfono”, dijo Slim.