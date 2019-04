Slim rogÃ³ a AMLO no cancelar el NAIM, pero fue ignorado: Bloomberg

Slim rogó a AMLO no cancelar el NAIM, pero fue ignorado: Bloomberg

Noroeste / Redacción

En octubre pasado, el magnate Carlos Slim Helú le envió una carta personal de su puño y letra al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no fuera cancelado y ofreció asumirlo si se entregaba al sector privado, reveló este lunes el medio estadounidense Bloomberg, citando dos fuentes anónimas.

El empresario de origen libanés, quien había defendido públicamente el aeropuerto en Texcoco, propuso también en su misiva que el acuerdo incluyera las operaciones de otro aeropuerto cercano, el de Toluca.

Sin embargo, López Obrador lo ignoró, ya que no le gustó la propuesto de Slim Helú, y siguió con su promesa de campaña de cancelar el proyecto a través de una consulta ciudadana.

"Formaban un dúo bastante extraño en México: el multimillonario de fama mundial y el político de izquierda en ascenso. Durante años, se unieron en proyectos y se elogiaron mutuamente en público. Sin embargo, mientras el político, Andrés Manuel López Obrador, preparaba su arribo al palacio presidencial a fines del año pasado, su relación con el multimillonario, Carlos Slim, cambió repentinamente.", señaló el medio estadounidense.

"Ya conocemos el desenlace: López Obrador siguió adelante con un referendo público sobre el aeropuerto y luego canceló el proyecto. Slim, quien invirtió fuertemente a través de contratos de construcción y un vehículo de financiamiento, recibió un golpe duro, y la nota y la respuesta de López Obrador dan una idea del enfriamiento de una relación aparentemente buena que se remonta a casi dos décadas", indicó Bloomberg.

Tras décadas de un trabajo cercano con Slim Helú, desde que el político tabasqueño fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ahora el presidente es más cercano con otro multimillonario, el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien es parte del consejo asesor empresarial del mandatario, que el fundador de Grupo Carso no integra.

"El aeropuerto fue un gran golpe para Slim. Le podría ser útil, pero si percibe que está en su camino, López Obrador simplemente lo atropellará. No es personal, es una utilidad pragmática", explicó al medio estadounidense el director de la consultora de riesgos políticos EMPRA, Alejandro Schtulmann.

Sin embargo, el pasado viernes, el empresario y yerno del magnate, Arturo Elías Ayub, aseguró que no hay ninguna ruptura entre su suegro y el presidente.

"Slim está en total acuerdo con las principales prioridades de López Obrador, como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la mejora de la seguridad pública [...] Ambos son creyentes en promover el crecimiento económico a través de la inversión privada y extranjera", dijo.

López Obrador se refirió a la relación que tiene con Slim Helú durante su conferencia matutina de este lunes.

"Acabo de comer hace una semana con él y fue una muy buena conversación, pero no coincidimos en todo. En algunos temas sí, en otros no, porque él es un hombre de criterio y yo también. No hay sumisión. No existe eso ya", dijo el mandatario nacional.

"No debe haber una relación incondicional [con empresarios]. Debemos tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso está permitido, poder hablar con todos y hay diferencias de criterios y no lo vi como una agresión. Sí a caso una discrepancia, pero yo las tengo hasta el interior del gobierno", abundó López Obrador.

En seis años, la fortuna del magnate mexicano pasó de ser la más grande a nivel mundial a ocupar el décimo puesto. En la actualidad, su patrimonio asciende a cerca de 55 mil 500 millones de dólares (mdd). Es el décimo a nivel mundial. No obstante, aún conserva el título del hombre más rico de México y de Latinoamérica.

El 26 de marzo pasado, López Obrador afirmó que Slim Helú "se retirará" de sus actividades económicas en este sexenio. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que el multimillonario le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

"Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", aseguró López Obrador.

"Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros", abundó el presidente.

En abril de 2018, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México enfrentó al entonces candidato presidencial -puntero en las preferencias electorales- y al presidente del Grupo Carso, uno de los principales inversionistas en el proyecto.

En ese entonces, Slim Helú advirtió que cancelar el NAIM sería suspender el crecimiento económico del país.

"Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Ésta es una decisión que se tomó hace cinco años", afirmó el multimillonario, el hombre más rico de México.

Operadora Cicsa, de la que es propietario, y la española FCC Construcción, donde es accionista de control, fueron parte de los consorcios que han ganado los contratos para construir el Edificio Terminal y la Pista 3 del aeropuerto en Texcoco.

A la pregunta sobre un eventual triunfo de López Obrador, Slim Helú admitió en ese entonces que le daría miedo lo que siga, si todas las decisiones se toman con el mismo criterio que en el caso del NAIM.

"Hay un riesgo de que se tomen decisiones equivocadas", indicó.