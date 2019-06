Soberbia ha perdido a alcaldes de Morena: PRD

Están desperdiciando la oportunidad que les dio la ciudadanía y en Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave están gobernando para un grupo pequeño, afirma Audómar Ahumada

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En poco más de medio año de gobierno, a los alcaldes morenistas de los cuatro municipios más grandes de Sinaloa los ha perdido la soberbia y han cometido muchos errores, consideró Audómar Ahumada Quintero.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa expuso que de esos cuatro municipios grandes, la que se salva un poco es la Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, aunque también tiene problemas.

“La soberbia los ha perdido, en mi opinión eso ha pasado en el caso de Ahome, Culiacán y de Mazatlán. Aquí en Guasave hay otro tipo de problemas que lamentablemente están presentes y que no se han resuelto, yo creo que falta mayor inclusión, falta escuchar más, incorporar más puntos de vista y gente pensante y valiosa que la que se ha incorporado al gobierno”, subrayó.

El dirigente del partido del Sol Azteca manifestó que los presidentes municipales que llegaron al poder arropados en la coalición que encabezó Morena han estado desperdiciando la maravillosa oportunidad que les dio el sufragio ciudadano, que como nunca les dio el respaldo.

“Tengo la impresión en que han perdido demasiado tiempo y se han enconchado y en lugar de abrirse y escuchar propuestas, opiniones de diversa índole, han venido gobernando para un grupo muy pequeño”, dijo.

Ahumada Quintero estuvo en Guasave para reunirse con la Alcaldesa Aurelia Leal López, quien en tres ocasiones ha sido regidora representando al PRD, para plantearle preocupaciones que tiene la gente en las sindicaturas, comisarías y ejidos del municipio.

“Hay temas que tienen que ver con servicios públicos, con la luz, el agua, la recolección de la basura, energía eléctrica, seguridad, etcétera”, manifestó.

Aseguró que aunque el PRD en los últimos dos cabildos de Guasave no ha tenido representante, no quiere decir que no cuente con liderazgos en las comunidades que buscan mejores condiciones en los servicios públicos que les tiene que prestar el Ayuntamiento.