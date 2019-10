Sobornos en Pemex por $2 mil millones pagaron campaña de EPN, según AUDIOS difundidos por El Universal y WSJ

Según el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez -quien publicó un extracto del reportaje Operación Saqueo, los funcionarios de Pemex no lo supieron, pero los ex agentes del Mossad los grabaron mientras detallaban el mecanismo de corrupción de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

14/10/2019 | 10:37 AM

Un hombre y una mujer -ex elementos de la agencia israelí de inteligencia Mossad y que ahora trabajan para la empresa Black Cube-, se hicieron pasar por representantes de un inversionista de Emiratos Árabes Unidos interesado en comprar una compañía del sector energético en México, por lo que citaron a cenar a dos altos funcionarios de Petróleos Mexicanos en el lujoso restaurante Sir Winston Churchill de la capital de la República.

Según el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez -quien publicó un extracto del reportaje 'Operación Saqueo', de Miguel Castillo Chávez y Arelí Quintero, este lunes en el diario El Universal-, los funcionarios de Pemex no lo supieron, pero los ex agentes del Mossad los grabaron mientras detallaban "el mecanismo de corrupción de Pemex durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, y más específicamente, en la gestión de Emilio Lozoya [Austin] como director general".

Los funcionarios grabados fueron: José Carlos Pacheco Ledesma -"con dos décadas de experiencia en la paraestatal, y habiendo escalado en cargos y poder hasta llegar a ser coordinador Ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, así como de Asesores para Perforación del Director General", quien "soltó la sopa"; además de Luis Sergio Guaso Montoya, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción, "quien interviene esporádicamente en la conversación".

Pacheco Ledesma detalló a los ex agentes del Mossad encubiertos "con quién hay que hablar, cuánto hay que pagar, cuánto se queda el director, cuánto por una cita con él, cómo se lava el dinero de los sobornos, cómo algunos funcionarios usan empresas de sus hijos para cobrar las 'mordidas' y cómo les llegan 'regalitos' tan excéntricos como un caballo cuarto de milla valuado en 250 mil dólares".

"A los directores les han dado hasta 5 millones de dólares", por un contrato, relató Pacheco Ledesma, "pero les dice que quizá a ellos no les cueste tanto, porque su interés [simulado] es absorber contratos ya asignados a otra compañía. Aunque aclara: "Ese es el directo porque abajo habrá que permear también", según se escucha en los audios.

Según lo relalta Loret de Mola, los ex agentes del Mossad encubiertos le preguntan a Pacheco Ledesma "cómo disfrazar el soborno", a lo que el ex funcionario respondió explicando que "muchas veces se hace transfiriendo el dinero a empresas relacionadas con los funcionarios corruptos".

"Hay subdirectores, por ejemplo, que su hijo es el responsable [de la empresa]. Muchas veces todo mundo lo sabe", afirmó Pacheco Ledesma en la conversación, quien dijo, además, que Carlos Morales Gil, considerado por años el número dos de la paraestatal en su calidad de director de Pemex Exploración y Producción (PEP), recaudó entre contratistas, hasta 2 mil millones de pesos para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

"Carlos Morales había apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto con todos los contratistas: pusieron más de 2 mil millones de pesos en ella. Entonces, tuvo un año y medio más de sobrevivencia [en el cargo]", según lo aseguró Pacheco Ledesma en los audios.

Peros éstos no fueron los únicos altos ex funcionarios de Pemex grabados, ya que Loret de Mola aseguró que también hay audios del entonces director corporativo de Finanzas, Mario Beauregard Álvarez, y de los ex directores corporativos de Procura y Abastecimiento, Gustavo Escobar Carré y Arturo Henríquez Autrey, en grabaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2017.

Todos los audios fueron recolectados por la empresa de inteligencia británico-israelí Black Cube, que realizaba labores de inteligencia en territorio mexicano, contratada para estas tareas por la compañía mexicana Oro Negro, que demandó al Gobierno Federal en un panel de arbitraje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

El viernes, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que en la investigación sobre corrupción en Pemex participan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en Miami.

"Los resultados de esta indagatoria, que podría castigar a Pemex si se prueba una corrupción tolerada y sistematizada, pueden ser de dramáticas consecuencias para la paraestatal, cuya vulnerabilidad financiera es por todos conocida", abundó Loret de Mola Álvarez.