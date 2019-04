Sobre la gasolina y AMLO, compra de medicinas, acuerdo agrícola y otras noticias para esta mañana

Los temas de los que debes estar enterado antes de que se te vaya la mañana de este miércoles

Ariel Noriega

10/04/2019 | 08:00 AM

Resumen del miércoles por la mañana: Advierte a AMLO que Gobierno podría instalar sus propias gasolineras, pactan un mejor precio para el maíz blanco y descubren nepotismo en el Ayuntamiento de Mazatlán, pero la ley no lo castiga.

Culpa AMLO a concesionarios de encarecer la gasolina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los concesionarios de ser los responsables de encarecer los precios de los combustibles.

Advirtió que si no consiguen bajar los precios, el gobierno instalará sus propias gasolineras para ofrecer gasolinas y diesel a precios más bajos.

Investigarán corrupción en IMSS e ISSSTE en Sinaloa

El delegado del Gobierno federal en Sinaloa, Jaime Montes Salas, solicitó la ayuda de la ciudadanía para recabar indicios de posible corrupción en el IMSS y el ISSSTE.

Montes Salas anunció una investigación en la compra de medicamentos, por parte de estas dos instituciones en Sinaloa.

Pactan un mejor precio para la tonelada de maíz blanco

Después de semanas de intensas negociaciones y la manifestación de los productores sinaloenses de maíz, las autoridades accedieron a incrementar el precio de la tonelada de maíz blanco.

El nuevo precio de garantía será de 4 mil 150 pesos por tonelada, un poca más abajo de los 4 mil 500 que solicitaban los agricultores, pero más arriba de lo que ofrecían las autoridades.

Asegura ex tesorero de Escuinapa que un hacker desapareció 3.4 millones de pesos

Sergio Barrón Gutiérrez, ex tesorero de Escuinapa, dio como explicación ante un juez que un hacker “desapareció” 3.4 millones de pesos del erario bajo su responsabilidad.

El ex tesorero es investigado por el desvío del dinero que estaba bajo su responsabilidad y que terminó en otras cuentas.

Comprueban nepotismo en Mazatlán, pero no lo pueden castigar

La Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, descubrió toda una red de nepotismo en la Comuna, pero no puede castigar a nadie.

Resulta que la Ley no contempla como delito, que los funcionarios metan a trabajar a sus familiares, lo que le impide detenerlos.

Debuta Venados en casa y pierde ante Gigantes

El equipo Venados de Mazatlán, de baloncesto, debutó con una gran fiesta en el puerto, pero los Gigantes de Jalisco le echaron a perder la fiesta.

Con un marcador de 63-79, Venados sucumbió en su primer juego en casa, dejando su foja en 2 ganados y 4 perdidos, en lo que va de la temporada.

Cacería de corruptos: la presa que nos falta

Alejandro Sicairos cuestiona la lucha en contra de la corrupción en Sinaloa y la percepción ciudadana sobre este tema.

Sugiere que mientras no se encarcele realmente a los corruptos, los sinaloenses seguirán pensando que todos los procesos abiertos en contra de ex funcionarios no tienen validez.