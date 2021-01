Sociedad Europea de Cardiología expulsa al médico que deseó una trombosis para AMLO

Fue el 24 de enero, poco después de que el Jefe del Ejecutivo federal informara que había resultado contagiado del nuevo coronavirus, cuando el médico especialista escribió una publicación en la que “recomendó” que se le medicara con hidroxicloroquina y azitromicina, lo cual provocaría una trombosis venosa o insuficiencia renal aguda y acabaría con la vida del tabasqueño

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El cardiólogo Diego Araiza Garaygordóbil fue expulsado de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) a raíz de que sugirió que ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19, le deberían administrar unos medicamentos que le provocarían una trombosis.

Fue el 24 de enero, poco después de que el Jefe del Ejecutivo federal informara que había resultado contagiado del nuevo coronavirus, cuando el médico especialista escribió una publicación en la que “recomendó” que se le medicara con hidroxicloroquina y azitromicina, lo cual provocaría una trombosis venosa o insuficiencia renal aguda y acabaría con la vida del tabasqueño.

“Alguien déjele HXCQ + AZTR + DOAC + esteroide. En una de esas le da una TV o una STD, o una DKA y nos libramos de algunos años de ‘mañaneras'”, se leía en el tuit Araiza Garaygordóbil.

Su publicación inmediatamente causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a escribirle cientos de mensajes en los que le acusaban de discurso de odio sólo por diferencias en la ideología política.

Por ello, el cardiólogo decidió borrar lo que escribió y también desactivó su cuenta de de Twitter. Sin embargo, ésta fue reabierta para hacer una disculpa pública por lo que sugirió.

En la nueva publicación, Diego Araiza señaló que nunca fue su intención herir susceptibilidades ni incitar al odio o desear el mal, y aclaró que se trató de un chiste. Añadió que no debió tomar con poca seriedad “un tema tan delicado para los mexicanos”.

“Con respecto al tuit publicado el día de ayer sobre la salud del Presidente, quiero ofrecer una disculpa pública y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos”, se lee en la primera parte de su escrito.

“El texto compartido fue a título personal y no involucra el pensar y/o actuar de ninguna institución o sociedad, ni tampoco de mis colegas médicos”, recalcó y terminó deseando la pronta recuperación de López Obrador.

A pesar de la disculpa, la Sociedad Europea de Cardiología señaló que no respalda al doctor, quien se desempeñaba como su embajador de redes sociales y formaba parte de la Mesa Directiva 2020-2022 de la ESC, y dijo que al infringir en los principios y códigos de la sociedad, Araiza Garaygordobil quedaba automáticamente expulsado de ésta.

“La Sociedad Europea de Cardiología (SIAC)no respalda la desafortunada publicación personal de uno de sus embajadores en las redes sociales. Diego Araiza se ha disculpado públicamente y ya no será embajador de la sociedad, ya que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la ESC”, precisó en su cuenta de Twitter la ESC.

La Sociedad Interamericana de Cardiología, de la cual también forma parte, tampoco aprobó ni respaldó los comentarios del cardiólogo y los señaló como irresponsables.

“La SIAC rechaza de manera enérgica los irresponsables comentarios de uno de sus miembros sobre la salud del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le deseamos una pronta y total recuperación. Esperamos que este inadmisible episodio le sirva a este joven cardiólogo para reflexionar sobre el daño que sus palabras pueden causar”, detalló la Sociedad.

De acuerdo con la información, Diego Araiza Garaygordóbil también se desempeñó en el Instituto Nacional de Cardiología y en el hospital Médica Sur. Sin embargo, ninguno de éstos ha emitido algún tipo de pronunciamiento al respecto.

MOLESTAN MUCHO LOS MALOS DESEOS PARA AMLO: SÁNCHEZ CORDERO

Esta mañana, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los dichos del médico Diego Araiza sobre dañar la salud de López Obrador son un claro acto de violencia y que con ellos, el cardiólogo violó normas éticas médicas.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria destacó que este tipo de comentarios no constituyen un acto de libertad de expresión, sino un discurso de odio en el que se daña a terceros.

“Todos los derechos, todos, a pesar de que hemos nosotros dicho siempre a la libertad de expresión es libérrimo, tiene límites, todos los derechos tienen límites y los límite es cuando afecta a otros derechos de terceros”.

“Fue lamentable de verdad y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental, y es reprobable su conducta, la respuesta es sí. Y que violó normas éticas, por supuesto”, respondió a pregunta expresa de los reporteros, quienes pidieron su opinión sobre el caso.

Sánchez Cordero dijo que cuando supo de los comentarios y los leyó, la lastimaron muchísimo, pero sobre todo, que la enojaron porque “se trata de actos violentos”.

“A mí me lastimó y molestó muchísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales éticas que un medico debe de respetar. Me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más”, apuntó en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con la titular de Segob, el Presidente de México se encuentra “muy bien” aunque con “síntomas ligeros” de Covid-19, y sigue “en pleno ejercicio de sus funciones”.

“Tal como han informado las autoridades de salud, el Presidente se encuentra muy bien y con síntomas ligeros, en plena recuperación y en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los cuales son necesarios”, expresó Sánchez Cordero, encargada de sustituir a López Obrador en las conferencias de prensa matutinas mientras se recupera de la enfermedad.

Sánchez Cordero dijo que espera que el mandatario federal “cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor manera posible” y aseguró que “cuando los especialistas den su aprobación, estará de regreso” en las ruedas de prensa diarias.

López Obrador, acostumbrado a marcar la agenda con una intensa agenda pública, se encuentra confinado en su residencia del Palacio Nacional desde que dio positivo por coronavirus el domingo al regresar de una gira por el norte del país.

El mandatario no publica nada en redes sociales desde el lunes, cuando colgó una foto sonriente tras llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien cerró la compra de 24 millones de dosis de la vacuna “Sputnik V”.

El miércoles por la noche, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que forma parte del equipo sanitario que da seguimiento al estado del Jefe del Ejecutivo federal, dijo que López Obrador sólo tiene “un poco de dolor de cabeza” y está “ejerciendo sus funciones”.