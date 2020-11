Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, da positivo a Covid-19

La actriz de telenovelas confesó que no requirió de hospitalización, pero sí presentó varios síntomas del nuevo coronavirus

Diario Vanguardia

Por medio de sus historias en Instagram, la cantante y actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y "Güero" Castro, informó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

En un par de videos, la protagonista de telenovelas como "Por amar sin ley", "El hotel de los secretos" y "Teresa" detalló que presentó varios síntomas provocados por el virus, entre ellos, dolor de cabeza, calentura, pérdida de olfato y gusto, cansancio y problemas para respirar.

Sin embargo, la hija de La Gaviota contó que afortunadamente no requirió de hospitalización ya que recibió atención médica oportuna para llevar el tratamiento desde casa, publicó vanguardia.com.

Sofía Castro confesó que “no lo había querido anunciar hasta no sentirme un poco mejor”, y es que la famosa mencionó que le dieron “bastantes síntomas:

"Sí estuve un poquito malita, me dio calentura, mucho dolor de cabeza”.

La actriz que dio vida a Kenia en la telenovela ‘El Dragón’ también experimentó “muchas náuseas, y no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar, la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”.

No obstante, la hija de Angélica Rivera dio gracias a Dios de que no tuvo la necesidad de ir a ningún hospital.

“Me tuve que quedar en casa, la verdad lo tomé con mucha responsabilidad. Estoy de la mano con un gran doctor que se llama Francisco Moreno. Me dijo que son 15 días de cuarentena, después de mi primer síntoma”.

Asimismo, detalló que el primer síntoma de Covid-19 que tuvo, lo experimentó el jueves 5 de noviembre y deberá permanecer en aislamiento para que la próxima semana, si ha superado la enfermedad, pueda reintegrarse a sus actividades laborales.