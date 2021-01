Solamente seis panistas de Culiacán solicitaron su baja en el partido, dos no aparecieron en el padrón: dirigente

Lupita Preciado de Dios, dirigente municipal del PAN en Culiacán, detalló que el único perfil público que solicitó su renuncia fue el ex Regidor Héctor Félix

Karen Bravo

Solo seis militantes panistas de Culiacán solicitaron su baja al partido, pero no todos aparecen en el padrón, informó a Noroeste la dirigente municipal Lupita Preciado de Dios.

“Vienen expedientes nada más de seis personas, de estas seis personas que vienen del municipio de Culiacán dos no me aparecen en el padrón, muy seguramente no refrendaron en el proceso de refrendo y son nada más cuatro las que me aparecen en el padrón, que son las que procederían a la baja”, explicó la presidenta municipal del PAN en Culiacán.

“Aquí la persona que viene más conocida es Héctor Modesto Félix, las otras personas no las ubico”.

Quienes no aparecieron en el padrón pudieron no haber refrendado su militancia en 2017 y 2019 cuando fueron los procesos, opinó la dirigente.

El lunes 25 de enero, un grupo de 60 panistas encabezados por el ex Alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, se presentaron en la sede del Comité Directivo Estatal en Culiacán para solicitar su baja en el partido. Argumentaron que además de ellos, entregaron expedientes de 150 militantes más como renuncia, de todo este grupo solamente seis documentos corresponden al municipio de Culiacán.

Héctor Modesto Félix fue militante desde 1998 y Regidor, explicó Preciado de Dios.

La documentación para darse de baja es con un oficio y con la credencial de elector para corroborar que la firma coincida, detalló la dirigente; posteriormente en el PAN Culiacán armarán los expedientes correspondientes para mandarlo al Comité Ejecutivo Nacional, que es donde procederá la renuncia de los militantes.

“Ya nada más lo que tarde la Ciudad de México en hacer el proceso de baja, porque esto se envía a México toda la documentación, entonces ahí ya sería esperar”, dijo.