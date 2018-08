Soldados de las Franelas se adjudica atentado contra Maduro; demostramos que son vulnerables, dice

Sinembargo.MX

Por su parte, en un mensaje a los venezolanos, Maduro aseguró que detrás del atentado se encontraba la ultraderecha venezolana y colombiana.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- El Movimiento Nacional de Soldados de las Franelas se adjudicó el atentado en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del cual salió ileso.

“Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo”, escribió el grupo armado a través de su cuenta de Twitter.

href="https://t.co/teIEwygN3S">pic.twitter.com/teIEwygN3S— Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 de agosto de 2018

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 de agosto de 2018

En otro mensaje comparten el video del momento del atentado editado y agregan: “Así nos burlamos de la Dictadura buena para matar al pueblo de hambre pero cobarde cuando les llega la hora”.

“Maduro es mejor que te vayas por las buenas, asesino”, se lee en el video compartido por el grupo.

Así nos burlamos de la Dictadura buena para matar al pueblo de hambre pero cobarde cuando les llega la hora. #ElTiempoSeAgoto pic.twitter.com/ob5pshssC7 — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 de agosto de 2018

Este grupo que fue creado en 2014 y que está relacionado al ex Policía sublevado Óscar Pérez, quien fue asesinado en enero pasado.

El movimiento se define así mismo como la agrupación de todos los grupos de resistencia a nivel nacional en lucha contra la dictadura.

La tarde de este sábado, el Presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado fallido con “artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva”, confirmó el Ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez

Informó que el mandatario salió ileso del suceso que ocurrió durante un acto con militares en Caracas.

La organización difundió un comunicado que dice: “La Fuerza Armada es Bolivariana porque sigue el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, no por estar sometida a alguna parcialidad política o persona que se abrogue la condición bolivariana para fines subalternos y contrarios a la Constitución”.

“Si la finalidad de un gobierno es el logro de la mayor suma de felicidad posible, no podemos tolerar que la población sufra hambre, que los enfermos no tengan medicamentos, que la moneda no tenga valor, que el sistema educativo ni eduque ni enseñe solo adoctrinando el comunismo, que la seguridad personal sea un recuerdo lejano, que se sigan violando los derechos humanos, que se utilice la estructura de estado para operaciones de narcotráfico y terrorismo internacional, que la impunidad reine sobre la justicia, que se irrespete la voluntad popular, que millones de venezolanos se hayan visto obligados a abandonar el país; en fin, que el país siga secuestrado”, señala el comunicado.