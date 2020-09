Solicita Colectivo de Mujeres Activas investigación por las declaraciones de Procuradora del DIF Culiacán

Con 29 feminicidios en Sinaloa en lo que va del año y seis mujeres carbonizadas, reprobaron las declaraciones de la servidora pública del DIF Culiacán

América Armenta

Una investigación para que se apliquen las sanciones correspondientes por las declaraciones de Liliana Pimentel Villalobos, Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema DIF Culiacán, es lo que el colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses está demandando directamente al Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, además de otras peticiones a los Sistemas DIF y al Congreso.

“En Sinaloa hay ingobernabilidad porque la autoridad no frena el delito”, expresó Teresa Guerra Ochoa, integrante del colectivo inconforme, acusando a las autoridades de estar de brazos caídos y por ello recurren a la revictimización.

“Exigimos al Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que se inicie una investigación y, en un caso, se revise la destitución del cargo a Liliana Pimentel en tanto revictimizó, criminalizó y violentó la privacidad de las víctimas y sus familias, siendo omisa en su quehacer como principal responsable de garantizarles sus derechos”, informó Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del CMAS.

Solicitó a Estrada Ferreiro que de manera inmediata establezca las medidas de urgencia que realizará el Ayuntamiento para erradicar los feminicidios de acuerdo al decreto de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Sinaloa.

La solicitud a los Sistemas DIF estatales y municipales es que realicen una profunda revisión de la normativa que les corresponde para garantizar la cero tolerancia a este tipo de conductas que transgreden los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA).

“Al Congreso del Estado de Sinaloa que realice la armonización normativa correspondiente a los Sistemas DIF municipales en materia de protección a NNA ratificado por el Estado mexicano, está en manos de quienes toman decisiones determinar el curso de este fenómeno social que lastima a cientos de familias en Culiacán y en nuestro estado”, abundó.

La activista expuso mediante el documento del colectivo al que dio lectura que tendrán que dar las autoridades un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y que se demuestre con hechos y no palabras.

Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, acompañada de Natalia Reyes Andrade y Teresa Guerra Ochoa, detalló que este año ha sido particularmente cruel, destacando el hallazgo en Culiacán de las adolescentes, una de 14 y otra de 16 años, carbonizadas, vejadas, dejadas a la orilla de un camino.

“El día 9 de septiembre leímos y escuchamos con profunda indignación las declaraciones de la titular de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Culiacán, donde con lujo de detalle y sin reparo habla sobre las menores y familiares, violentando de manera reiterada cada uno de los instrumentos que existen en materia de protección a la niñez”, lamentó.

“Es una manera de escudarse de su incapacidad”, dijo Guerra Ochoa, quien destacó la incompetencia de las autoridades, que además de no estar resolviendo los casos para que haya justicia para las víctimas, revictimizan, normalizando e invisibilizando la violencia hacia las mujeres.

“Con eso lo que están haciendo es tratando de esconder la falta de acción y la falta de resultados, si estamos hablando de una procuraduría de la defensa del menor y la familia, por supuesto que en Culiacán tiene que trabajar en la prevención. Por supuesto que en Culiacán hay mucha descomposición social, pero quien protesta el cargo está obligado a hacer y no a exhibir”, dijo sobre Pimentel Villalobos.

La abogada reprobó que en cabildo de Culiacán no se ha puesto sobre la mesa el tema de género ni por el alcalde o las regidoras mujeres, que no se ha mostrado interés, cuando es un municipio con Alerta de Violencia de Género y se deben hacer esfuerzos por cumplir con los indicadores que permitan a las mujeres estar seguras.

Reglamentación obsoleta

Reyes Andrade agregó que la normativa del Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes existente es de 1985, de acuerdo con lo expuesto en la página de Culiacán.

“No hay una armonización en el DIF municipal respecto a todas las convenciones y tratados internacionales y la armonización estatal que hay en materia de protección a niños, niñas y adolescentes ¿entonces desde qué marco jurídico está actuando? pues de la reglamentación de NNA, pero como tal, el ayuntamiento no tiene actualizado ni la parte normativa de lo que le toca a DIF”, informó.

Por lo que hizo un llamado al Poder Legislativo para que revise todas las leyes y normativas de los 18 ayuntamientos en esta materia, para armonizar y que se lleve a cabo un mejor trabajo por parte de las instituciones.

“Al Poder Legislativo también le falta revisar qué falta armonizar para que los ayuntamientos no estén con estos huecos legales y luego no digan que no les toca, aunque sabemos que el marco estatal da para eso y la misma Constitución que modificó el Artículo 4 en 2011, con la reforma constitucional de derechos humanos”, enfatizó.