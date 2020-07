Solicita diputado juicio político para Estrada Ferreiro

El legislador expone que la razón es el descuento que se hizo a las y los trabajadores del ayuntamiento para comprar despensas en abril

América Armenta

Por el descuento arbitrario que se realizó en abril al personal del ayuntamiento y se usó para comprar víveres y hacer despensar para las familias vulnerables en la pandemia, es que Pedro Villegas Lobo y un grupo de activistas presentaron el miércoles 15 de julio una solicitud de juicio político al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán.

Si bien, la solicitud no está respaldada por personal que labora en el municipio, quienes también estuvieron ausentes en la reunión con los medios de comunicación, el legislador señaló que lo buscaron personalmente para hacer estas denuncias.

“Este descuento se les aplicó vía nómina el mes de abril y eso supuestamente para apoyos para despensas del Covid-19, por estas circunstancias hemos decidido enfrentar meter un juicio político al Presidente de municipal de Culiacán, Estrada Ferreiro, y decirle a los ciudadanos de Culiacán que como diputado y ciudadanos no podemos dejar pasar por alto estos abusos de poder”, declaró Villegas Lobo.

También expuso que si bien, la cantidad de descuento fue de 200 pesos aproximadamente, puede parecer nada en comparación con el sueldo del alcalde, pero que golpeó a familias que necesitan ese descuento para salir adelante.

Cabe destacar que el legislador conoce casos de personas a las que se le ha reembolsado el dinero, pues el primer edil dijo que a cualquier persona que solicitara el regreso, se le daría, pero reiteró que no importa si lo hicieron o no, sino que no debió haber descontado ese recurso.

También arremetió con circunstancias personales, destacando que Estrada Ferreiro no está afiliado a Morena y aseveró que no representa la voluntad de la llamada Cuarta Transformación, arremetiendo con que es un “priísta infiltrado”.

Carlos Manuel Torres, uno de los acompañantes de Villegas Lobo que se identificó como activista, enfatizó que agradecen el apoyo del diputado, pues esperaban que alguien de otro grupo como PAS, PAN o PRI, diera acompañamiento en el juicio político y lo hizo Villegas Lobo, agregó también que encuentran muchas razones para llevar a cabo el juicio político contra el alcalde de la capital sinaloense, pero el día de hoy, fue esta razón del descuento por lo que lo hicieron.