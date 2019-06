Solicita Estrada Vega su registro como aspirante a dirigir el PAN a nivel estatal

Estrada Vega, quien fue diputado local hace cuatro legislaturas, se medirá a Adolfo Rojo Montoya, quien solicitó su registro un día anterior en las mismas instalaciones del blanquiazul.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Juan Carlos Estrada Vega solicitó su registro para aspirar a la candidatura a dirigente estatal del Consejo Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

“No quisimos hacer un evento de acarreo porque esos no son las costumbres del PAN auténtico y queremos regresar a ese PAN, queremos regresar a los orígenes; y se invitó a través de las redes, a través de una llamada, y todo ustedes acudieron a esta convocatoria de manera muy sencilla”, dijo.

En su visita al emblemático edificio del PAN Sinaloa, Estrada Vega fue acompañado por panistas como Luis Roberto Loaiza Garzón, los ex diputados locales Zenen Xochihua Enciso y Martín Pérez Torres, y el legislador federal Martín Heredia.

“Estamos en todo el estado en una situación muy difícil hablando de nuestro partido, un PAN que en los últimos años ha estado dormido y el PAN, como partido político, no puede permanecer en ese estado, ¿por qué? porque el nombre de nuestro partido es Partido Acción Nacional, por tanto no podemos estar inactivos, tenemos que estar en acción, en una acción constante y eso es muy sencillo, es cuestión nada más de establecer un plan, como el que entregamos hacer ratito y en base a eso se va a trabajar”, arengó a decenas de acompañantes.

Su planilla la conforman una decena de panistas y está respaldado por poco más de mil firmas.

La votación está programada para el próximo 28 de julio, mientras que la campaña finalizará un día antes.

“Dentro de nuestro partido hay un gran desánimo, desde Escuinapa hasta Choix, en cada uno de los municipios y sindicaturas que he caminado a lo largo de estos años”, agregó. “Yo les quiero pedir a ustedes que tengan mucha confianza y que entendamos que este PAN que se encuentra actualmente ya no debe seguir, urge un cambio en las formas de cómo se hace política en el PAN, urge cambiar de fondo, urge cambiar de fondo estas prácticas que nos han llevado nada más a aspirar a diputaciones y a regidurías plurinominales y no hay alcaldías plurinominales, sino también ya estuvieran sobre ellas”.

“Tenemos que acabar con eso, tenemos que aspirar a ser un partido con vocación de gobierno, tenemos que aspirar a ser un partido con vocación de servicio a la sociedad, se acabaron las banderas que antes enarbolábamos... alguien me dice: es que la gente se olvidó del PAN, no, es que el PAN se olvidó de la gente, y vamos con la gente y vamos a ir todos los días a hacer el trabajo que le hace falta al PAN”.