Solicita GÃ¼ero Cruz seguridad personal tras intento de secuestro

Solicita Güero Cruz seguridad personal tras intento de secuestro

Asegura que durante el rapto, se puso a dudar cuando le señalaron que no iban por su camioneta, sino por él

José Abraham Sanz

Después de interponer una denuncia en la Unidad Especializada Antisecuestros, Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y la Policia Federal, el ex legislador sinaloense Roberto Cruz Castro confirmó que ha solicitado servicios de protección para su integridad.

Cruz Castro difundió el martes por la tarde un boletín en que detalló cómo había sido víctima de robo de su camioneta, su teléfono y secuestro pasado lunes cuando transitaba cerca de la Universidad Autónoma de Occidente, además de recibir como amenaza que luego regresarían por él.

“Me explicó la Ministerio Público que hay una cláusula, que se firma, solicitando justamente ese auxilio de pedir protección a la Secretaría de Seguridad Pública, me lo explicó la licenciada, y me sugirió que hiciera esa solicitud, en el expediente ya está puesto de la querella, de la denuncia”, dijo.

“Si me hizo esa aclaración pertinente la abogada y le dije que sí, que por supuesto que sí lo iba a firmar”.

El ex diputado local dijo que el lunes viajaba por la carretera a Culiacancito, y poco antes de las seis de la tarde fue interceptado por un vehículo blanco del que se bajaron cuatro o cinco sujetos encapuchados con armas largas y pistolas.

Que lo encañonaron, y al tratar de bajarse de su camioneta, uno de los delincuentes le puso su arma larga en el estómago gritándole 'súbete, súbete', a él lo mandaron para el asiento de atrás en donde lo acompañó otro delincuente.

“Lo preocupante aquí de lo que pasó es lo que me dijeron estos sujetos, los secuestradores, cuando yo, intentando calmarlos, les dije: hey, soy Roberto Cruz', identificándome, diciéndoles quién era, etcétera, la respuesta, imagínate, me dejó frío, cuando escuché 'ya lo sabemos, ¿qué me ves cara de ratero?, no venimos por tu pinche camioneta, vengo por ti, venimos por tí...'. Ahí todo cambió”, lamentó.

“Porque yo venía tranquilo, esperanzado a que me están llevando, seguramente me van a tirar lejos por allá, para ganar tiempo. Todo eso venía cruzando por mi mente, como ha sucedido en otras ocasiones

y dije 'pues, bueno, que me tiren y pues a caminar; no sé cuánto vaya a caminar, para poder llegar a la ciudad de regreso, y ellos con eso ganan tiempo, pero cuando les digo eso y me contestan 'ya sabemos', o sea, 'ya sé quién eres, ya sabemos', no, pues ahí ya todo cambió”.

Cruz Castro señaló que en ese momento pensó que cada metro que siguiera circulando, iba a ser más difícil escaparse.

“Porque esta gente viene por mí, entonces cuando alguien te dice eso, no te pones a dudar”, reflexionó, “el objetivo era mi persona, era secuestrarme, no era la camioneta, la camioneta solamente era el vehículo para perpetuar el secuestro”.

El ex legislador escapó luego de aprovechar que el conductor frenara súbitamente y sorprendió al otro de sus captores.

“... la camioneta frena violentamente y el secuestrador del asiento de atrás se impacta con el asiento de adelante, 'fue en ese momento cuando le di un golpe al secuestrador que me venía encañonando y abrí la puerta trasera derecha de mi camioneta, aventando la puerta hacia el chofer que se había bajado”, narró en un comunicado difundido ayer.

“De inmediato corrí en sentido contrario de la camioneta, percatándome que una familia completa, desde el porche de su casa, había visto toda la violenta escena donde me les bajé de la camioneta para escapar de mi secuestro”.

El informe señala que a Roberto Cruz fue recogido por un maestro de una secundaria y le ayudó a llevarlo a casa, después su padre lo llevó al Ministerio Público para interponer la denunciar por su secuestro y el robo de su camioneta y el celular.