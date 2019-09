Solicita juez al Ayuntamiento de Ahome respetar suspensiÃ³n de la planta de amoniaco

Solicita juez al Ayuntamiento de Ahome respetar suspensión de la planta de amoniaco

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Juzgado Sexto de Distrito notificó al Ayuntamiento de Ahome para que respete una suspensión definitiva concedida en juicio de amparo contra la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo, y por ende, no otorgue la renovación de las licencias de construcción y uso de suelo.

El 27 de agosto, el Juez Óscar Alejandro Zúñiga Vidales dictó un acuerdo en el cual se ordena girar oficio al Presidente Municipal de Ahome y a la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, haciéndoles saber que dentro del juicio de amparo 528/2018, promovido por la comunidad mayo-yoreme de Lázaro Cárdenas, existe una suspensión definitiva desde el 21 de noviembre, cuyos efectos son suspender la construcción y operación de la planta de amoniaco.

"Sin que obste que las autoridades señaladas por los impetrantes de amparo no sean parte formal en el presente controvertido constitucional, sin embargo, (...) al tratarse de la suspensión definitiva la cual su cumplimiento es una cuestión de orden público, es que este juzgador deba vigilar su debido acatamiento, incluso por diversas autoridades a las primigeniamente señaladas como responsables", se lee en el documento.

En este juicio de amparo, la parte quejosa tiene como acto reclamado que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat haya emitido la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental, contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG/03576, autorizando de manera condicionada el proyecto denominado 'Planta de amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo', sin haber consultado a la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas.

Se señala al entonces director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat de ser omiso en respetar y garantizar y proteger los derechos humanos del pueblo mayo-yoreme, pues se considera que de forma manifiesta decidió ignorarlo, omitiendo informar y consultar a esta comunidad, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, inciso a, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.

Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señaló que esto no significa que no hayan revisado la reglamentación ni que hayan querido evadir la normatividad vigente cuando se declaró a los medios de comunicación que el Ayuntamiento podía conceder la renovación de los permisos, sino que no habían sido notificados sobre alguna disposición judicial.

"El 29 de agosto se nos notificó por el Juzgado Sexto de Distrito al área jurídica del Ayuntamiento, que el Presidente Municipal y una servidora nos abstengamos en el otorgamiento de los permisos que están por renovarse", confirmó.

Asimismo, indicó que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, que promueve el proyecto, está en libertad de generar la documentación requerida para la renovación de los permisos y hacerla llegar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; sin embargo, el trámite será concluido hasta que haya una resolución en el juicio de amparo.