Solicita Morena a Secretaria de Turismo que transparente 407 mdp de impuesto sobre hospedaje

Flor Emilia Guerra Mena informa que de acuerdo a los datos proporcionados por el propio Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, la afluencia de turistas creció en un 21 por ciento en Sinaloa pese a las condiciones provocadas por la emergencia sanitari

América Armenta

CULIACÁN._ Que se transparente la aplicación de 407 millones de pesos que se han recaudado en los últimos cuatro años por concepto de impuesto al hospedaje, solicitó la diputada Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, a través de un posicionamiento, a la Secretaría de Turismo del Estado.

La legisladora explicó que de acuerdo a los datos proporcionados por el propio Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo; la afluencia de turistas creció en un 21 por ciento en Sinaloa pese a las condiciones provocadas por la emergencia sanitaria, lo que deja por sentado que la pandemia no tuvo un efecto negativo en la captación del impuesto al hospedaje, que de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2020, sería por el orden de los 121 millones de pesos.

“El Artículo 33 de la Ley de Hacienda ordena que la captación este impuesto se destine exclusivamente a acciones directas de promoción y difusión del sector turístico en Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo, durante los últimos cuatro años, Gobierno del Estado recaudó por ese concepto un total de 407 millones de pesos, pero no hay transparencia en su aplicación”, denunció.

La Diputada observó que el impuesto al hospedaje, es la única contribución a la que, por Ley, se le da una aplicación precisa y específicamente relacionada con la actividad en la que se recauda y esta misma disposición legal señala que esas acciones se acordarán por un Consejo Consultivo en que participan autoridades y empresarios del sector turístico.

“Debe decirse que el consejo que dispone la Ley, para acordar con la Secretaría de Turismo la aplicación del impuesto, se creó el diez de febrero del 2017 y originalmente fue formado, entre otros actores, por el entonces Secretario de Turismo Marco Antonio García, el también entonces Secretario de Administración y Finanzas Carlos Ortega Carricarte; dos funcionarios de primer nivel del Consejo de Promoción Turística de México, entre ellos su director general y por supuesto algunos empresarios sinaloenses”, expuso la morenista. Guerra Mena aseguró que este último consejo de carácter nacional, desapareció el 31 de julio de 2019 por efectos de reformas a la ley de turismo, y no sólo eso, sino que desapareció con el señalamiento de no haber aportado evidencia documental del gasto de 4 mil 863 millones de pesos supuestamente aplicados en la promoción turística.

“La sociedad no tiene manera de vigilar la aplicación de los millonarios de recursos que se ejercen mediante el consejo estatal y que se producen a partir de una contribución. En la secretaría no existe esa información, al menos no de carácter público”, añadió la legisladora.

“Por todas esas razones, y aunque los hoteleros de Culiacán solicitaron desde el 17 de noviembre del año pasado, que la auditoría superior del estado investigue el caso, solicito en nombre del grupo parlamentario de Morena que la Secretaría de Turismo clarifique la aplicación de 407 millones que de impuesto al hospedaje se han recaudado en cuatro años de gobierno, así como su destino ordenado por el Artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado”, concluyó.