Solicitan al Gobernador nueva prÃ³rroga para pago de trÃ¡mites vehiculares sin recargo

Vence este domingo 31 de mayo la prórroga actual

Solicitan al Gobernador nueva prórroga para pago de trámites vehiculares sin recargo

Trabajadores de Mazatlán que se han quedado sin trabajo por el cierre de negocios por la pandemia de Covid-19 señalan que no tienen dinero para pagar la calca por lo que le piden apoyo a Quirino Ordaz Coppel con más plazo durante junio

Jesús Herrera

Trabajadores de Mazatlán, que desde hace más de dos meses se han quedado sin trabajo debido al cierre de negocios por la pandemia mundial del Covid-19, piden al Gobernador Quirino Ordaz Coppel una nueva prórroga durante junio para el pago sin recargos de los trámites vehiculares.

Señalan que están viviendo una situación muy difícil porque no tienen entrada de dinero para sacar adelante a sus familias y lo poco que tenían ahorro ya no existe, incluso en sus refrigeradores ya están como los cocos, solo con agua, por lo que solicitan el apoyo de Ordaz Coppel.

Reunidos la mañana de hoy frente a la Unidad Administrativa de Mazatlán, Raúl, Héctor, José y Gerardo, este grupo de trabajadores señaló que están desesperados porque no se ha autorizado la reapertura de los negocios y por lo tanto no pueden regresar a trabajar.

Raúl dijo que era músico que tocaba a las afueras de un restaurante de la Zona Dorada, no de planta, él se acercaba todas las noches a tocar con su guitarra, y que con el cierre de ese negocio ya no pudo trabajar por lo que se las ha visto difícil para sacar adelante a su familia, ya que no tiene otra forma de ingresos.

“Ya me acabé el poquito ahorro que tenía, estoy bien desesperado, ojalá el Gobernador Quirino Ordaz Coppel nos apoye con otra prórroga para pagar la calca de mi carro, la verdad no tengo dinero, o mi familia come o pago la calca, no puedo las dos cosas, mi refrigerador ya solo tiene agua helada, es como un coco por dentro, solo agua encuentras”, afirmó hoy, luego de preguntar si había noticias de una nueva prórroga de parte del Gobierno estatal.

Por su parte, Gerardo dice que él es jardinero y tiene un carro viejito en el que se mueve a trabajar, pero nunca se ha atrasado en el pago de su calca, pero este vez de plano no tiene dinero para pagarla, por lo que si Quirino Ordaz Coppel da una nueva prórroga durante junio le caería de perlas, ya que está esperanzado a que pronto los negocios reabrirán sus puertas y recuperará su empleo.

“Yo recorría todos los días la zona hotelera en mi carrito, soy jardinero y aunque mi carrito es viejito me mueve y hay que pagar la calca, ahora con los negocios cerrados no hay trabajo, sé arreglar jardines, cortar palmeras, podar el pasto, pero no hay trabajo y pues no tengo para pagar la calca”, dijo.

José y Héctor están por la misma situación, ellos también se han quedado sin sus ahorros y buscan apoyos.

Este domingo 31 de mayo vence la nueva prórroga que instruyó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para el pago sin recargos de los trámites vehiculares, e igualmente se mantienen los descuentos del 75 por ciento en multas honorarios y gastos en adeudos de tenencia, canje de placas y refrendo vehicular (calcomanía) tanto para servicio particular como público, además de otros nuevos beneficios, y hasta la tarde de este jueves el Gobierno estatal no ha informado si habrá ampliación o no para beneficio de los contribuyentes.

El plazo para el pago de estos derechos vencía originalmente el 31 de marzo, pero el Gobernador del Estado dispuso una prórroga que venció el pasado 30 de abril, pero debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 que derivó en una recesión económica, se otorgó una nueva prórroga, ahora hasta este domingo el 31 de mayo.