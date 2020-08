Solicitará Estrada Ferreiro apoyo económico a AMLO para el Ayuntamiento de Culiacán

El Presidente de México visitará la capital de Sinaloa este miércoles

Belem Angulo

04/08/2020 | 12:57 AM

Previo a la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la ciudad de Culiacán, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que le solicitará recursos económicos para la administración municipal, ya que el Ayuntamiento atraviesa por dificultades financieras.

"Le voy a pedir que nos apoye en lo económico porque estamos muy limitados económicamente", aseguró.

Sin embargo, el primer edil comentó que este tipo de gestiones representan un dilema para López Obrador.

"Es un tema muy difícil para él, cuando le he pedido me dice: 'Jesús, si hacemos eso para Sinaloa, tenemos que hacer lo mismo para todo el País'. No podemos ser incongruentes ni pedir favoritismos", advirtió.

La disminución de las participaciones federales que le corresponderían a Culiacán ya se está viendo reflejada en las arcas del Ayuntamiento, reveló hace tres semanas Issel Guillermina Soto González, tesorera municipal.

"Ahorita ya nos está afectando la caída de las participaciones", dijo.

El recurso otorgado por la Federación representa cerca de un 10 por ciento del capital anual de la comuna.

"Sí nos va a afectar. La caída de las participaciones se estima en un 8 a 10 por ciento", comentó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la capital sinaloense para sostener una reunión de seguridad, informó Gobierno del Estado.

También hará un recorrido, junto con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, en el dren Bacurimí.

-¿Se tocará con el Presidente el tema de la seguridad en Tepuche?

En general, el tema de seguridad en general.

"Se pedirá que se haga lo correcto, no sé si con más o con menos, o con equipo, o lo que sea, eso lo van a disponer ellos. Van a estar aquí todos los secretarios, el de la Defensa, Marina, Alfonso Durazo y yo creo que se va a tratar todo", comentó Estrada Ferreiro.

Por la visita del Presidente López Obrador, la conferencia de prensa matutina se llevará a cabo desde Culiacán.