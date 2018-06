Solo 3 de 7 regidores sí recibieron préstamo - Noroeste

ESCUINAPA

Solo 3 de 7 regidores sí recibieron préstamo

Regidora del PRI Virginia Guerrero se deslinda; dice no saber porqué aparece su nombre en la lista

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Sólo tres de siete regidores que presuntamente solicitaron préstamos a la Comuna, sí recibieron el recurso.

De acuerdo con documentos en poder de Noroeste, los ediles que recibieron el préstamo son Edith González Noriega, del PAN, por un monto de más de 60 mil pesos; Luis Miguel Corona Contreras, del PRI, por 40 mil pesos, emitido en marzo, y del cual no tenía abonos en mayo, y Rogelio Padilla Salcido, por $35 mil.

La regidora del PRI Dora Virginia Guerrero, quien aparece en la lista de ediles que solicitaron dicho recurso, aseguró que jamás solicitó ese préstamo.

"Jamás pedí un préstamo, ni solicité, ni me dieron, ni nada", dijo.

El Tesorero Enrique Lizarraga Tirado confirmó hace dos semanas que siete regidores solicitaron este préstamo, entre los que aparecía Guerrero.

"Mi nombre no tenía porqué mencionarlo, la verdad no sé qué juego traen, vamos con él (Tesorero) que me digan delante de él lo del préstamo" reclamó a reporteros de diversos medios de comunicación.

Sin embargo, el funcionario no estaba en su oficina, por lo que la regidora manifestó que la aclaración sólo sería en su presencia.

Se buscó también a las regidoras del PAN, Edith González, y del PRI, Linda Reyes Enciso, éstas se negaron a hablar del tema.

Cuestionada sobre una demanda por daño moral que interpuso contra medios de comunicación por el tema, dijo que no respondería.

"¿Ya les llegó? No les voy a contestar, ustedes dijeron del préstamo y de eso les respondo, ya terminé", dijo.