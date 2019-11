TANATOLOGÍA

Solo con amor se puede sanar una pérdida, asegura tanatóloga

Verónica de León de Cuetos comparte la conferencia Mi vida después de ti, dentro del 130 Aniversario de San Martín Grupo Funerario

Leopoldo Medina

Ante una pérdida, el amor es el único soporte que puede darle un cambio y un resignificado a la vida, a partir de lo que ya no se tiene, aseguró la tanatóloga Verónica De León de Cuetos, durante la conferencia Mi vida después de ti.

“Sobreponerse a una pérdida humana, a ese choque emocional es difícil, cuando se vive en el apego, cuando estás en el sufrimiento, porque nunca pensamos que la muerte nos puede ocurrir, por eso, los invito a vivir, porque finalmente nos vamos a morir, y hay que entender que la vida y la muerte son un binomio inseparable, no se puede ver el uno sin el otro”, aseguró.

En el Modular Inés Arredondo, dentro del 130 Aniversario de San Martín Grupo Funerario, el cual lució lleno para escuchar la charla de la co-fundadora de la Fundación Déjalos ir con amor, se hizo un pasaje sobre cómo hacer frente cuando se vive la pérdida de un ser querido.

“Esta conferencia está enfocada principalmente a la pérdida de los seres queridos, hablando de la importancia de poder resignificar la vida, después de quien se murió, entendiendo que todo cambia, que ya nada será lo mismo, aunque nos empeñemos en querer seguir igual, ya todo cambió”, destacó De León.

Sobre cómo resignificar la vida después de decir adiós a un ser querido, la también escritora compartió que la única forma de hacerlo es seguir viviendo, y no dejarse morir con sus muertos, honrándolos a través de la vida, de ese vínculo que existe para seguir amándolos, pero desde el amor, no desde el sufrimiento.

Durante la charla, De León destacó que en el duelo, cada persona vive un camino diferente, su vida ya no es la misma, causando enojo porque la vida ya no es como antes, porque ahora hay un espacio vacío.

“Una de las cosas que resalto, es que hay dos tipos de dolor, el natural, que todos experimentamos en la vida, y el segundo es el sufrimiento, el cual es una elección, y que viene de los apegos, llega porque no aceptamos lo que ha sucedido”, resaltó De León.

Los apegos destacó la expositora, suelen darse a las cosas, a las personas, a las parejas, a las situaciones, creyendo que el antes era mejor que el hoy.

“Los apegos tóxicos jamás serán buenos, pero hay otros que son sanos, como el apego a la vida, al amor, de lo contrario, el apego tóxico siempre nos llevará a una codependencia y por lo tanto al sufrimiento, y esto hace que mucha gente en duelo, se quede muerta en vida”.

Quien es también Presidenta del Capítulo México de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología desde el 2007, destacó que aquí como en cualquier parte del mundo, hay muchos muertos en vida, ocasionando el problema de suicidios desde edades tempranas, viendo esto como su única esperanza para salir de donde está.

“Lo que quiero que se lleven es la propuesta de que nosotros somos lo que hablamos, lo que pensamos y lo que actuamos, nada de lo que está afuera es externo a mí, somos esta sociedad, si lo que estamos viviendo no nos gusta, está en nosotros cambiarlo”, señaló.

El poder de la resiliencia

De León compartió que una de las formas de hacer frente a la perdida, es a través de la resiliencia, la capacidad de todo ser humano para poder traspasar una adversidad, para poderla transformar en un sentido de vida, y volver a vivir.

Finalmente, De León les resaltó al público que hay que afirmarse a la vida, dejar de vivir con miedo, porque cuando se vive con esta emoción, significa que hay ausencia de amor, porque solo con amor se podrá sanar.

“Aquellos que tienen miedo a morirse, le tienen miedo a la vida, no viven, viven aterrados, desde el miedo, a la defensiva, bajo la negación de su propia vida, y esto no puede ser así, vive y no mueras con tus muertos”, resaltó.

Presenta libro

Verónica De León, recientemente presentó su libro 12 historias: Un viaje compartido, en el cual se comparten 12 conferencias que impartió en el 2016, dando como resultado un libro didáctico.

“Este libro te permite ir hacia tu interior, hacia esa reconstrucción de lo que ya no tienes. Son 12 temas, entre ellos El poder de la gratitud, Cerrando ciclos para vivir mejor, Esta Navidad sin ti, entre otros, además viene acompañado de ejercicios que ayudarán a sanar ese dolor por una pérdida”, destacó De León.

El libro se puede encontrar en la Fundación Déjalos ir con amor I.A.P en Eustaquio Buelna 1519, Colonia Gabriel Leyva, teléfono (667) 7124072 y 7169608.