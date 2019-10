SÃ³lo les deseo lo mejor: Bryce Harper sobre Nacionales

Sólo les deseo lo mejor: Bryce Harper sobre Nacionales

La ex superestrella de Washington asegura no sentir resentimiento hacia su ex equipo

Noroeste / Redacción

18/10/2019 | 4:20 PM

Bryce Harper dice que la envidia no es buena. Foto: Cortesía: MLB

WASHINGTON._ Los Nacionales de Washington van en camino a la Serie Mundial, y lo están haciendo en su primera temporada sin la ex superestrella de la franquicia Bryce Harper. Harper, quien firmó un contrato por 13 años y 330 millones de dólares con los Filis de Filadelfia el pasado invierno, habló por primera vez acerca de la llegada de su ex equipo a la Serie Mundial con Jayson Stark de The Athletic. “Los he estado siguiendo de cerca”, le dijo Harper a The Athletic. “Se trata de muchachos con los que yo jugué y con los que crecí como jugador dentro de la organización. … Les deseo lo mejor. Y lo digo de corazón. No tengo ningún tipo de resentimiento hacia ellos, o Mike Rizzo. Nada de eso. Ustedes saben, se trata de un gran equipo. Y por esa razón están en donde están. “Ellos tomaron su decisión, y yo también tomé la mía”, continuó Harper. “Tomé la mejor decisión para mi familia. Y me siento muy feliz de estar en Filadelfia. Es el lugar donde quería estar”. Pero muchos en redes sociales no terminan por creer que Harper se siente contento y orgulloso de sus ex compañeros. La frase “Harper debe estar enojado” no se ha hecho esperar, pero el JMV de la Liga Nacional en 2015 quiere que todo mundo sepa que esa clase de pensamientos nunca han pasado por su mente. “No”, reiteró Harper, “porque como lo dije antes, yo tomé mi decisión, y ésa fue mi decisión. Y fue una decisión definitiva. Ustedes saben, la envidia nunca es buena. Para mí, se trata de estar agradecido con lo que hago todos los días y de ninguna manera tener un mal pensamiento hacia otra persona”. LEER: CC Sabathia termina su carrera; queda fuera del róster de Yanquis #Grandes Ligas

#Serie Mundial

#Nacionales de Washington

#Bryce Harper

#Filis de Filadelfia

