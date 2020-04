Solo me veo haciendo mÃºsica: Frida ZebadÃºa

Solo me veo haciendo música: Frida Zebadúa

La violinista de la Camerata Mazatlán siembra el amor por la música en los pequeños que ingresan a la escuela

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Era una niña de 6 años cuando llegó por primera vez a la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes, tenía curiosidad, le gustaba la música, la ilusionaba tocar un instrumento y ahí en el Centro Histórico, en el antiguo edificio, esa niña, durante años, incubó un amor sin límites por la música y consolidó su vocación.

Hoy es uno de los violines de la Camerata Mazatlán y se encarga de sembrar el amor por la música en los pequeños que ingresan a dicha escuela.

“La Escuela de Música de Mazatlán no solo es mi alma máter, es mi segunda casa, entré a los 6 años, hice el ciclo infantil, el nivel técnico en violín y mi licenciatura, me fui a perfeccionar a la Ciudad de México, llevo toda mi vida educándome. Creo que esa escuela ha cambiado a Mazatlán, no creo que mucha gente se dé cuenta, pero muchas familias y jóvenes que han vivido lo que yo nos cambió la vida, le dio más opciones a nuestras vidas”, comparte.

“Le dije a mi mamá que quería estudiar música, era algo extra, lo más importante eran mis estudios de primaria. En un momento de mi adolescencia me di cuenta que no me visualizaba haciendo otra cosa que la música, mis papás no les pareció extraño que yo me dedicara a esto porque veían mi dedicación y cómo gozaba, nunca pensaron que no me podría mantener si dedicaba mi vida a este arte”.

Los padres de Frida Zebadúa siempre confiaron en la música, en la dedicación y en la disciplina de la niña que se entregó a sus clases en cuerpo y alma.

“Desde el día 1 me apoyaron en todo, desde el principio se abocaron a conseguir un violín pequeño, que en aquel tiempo no era tan fácil saber dónde los vendían y mucho menos que te lo pudieran enviar. Mi mamá siempre estuvo ahí en el parque esperando que saliera de clases, acompañándome a los ensayos; después, cuando les dije que quería dedicarme profesionalmente a la música, no les pareció extraño, también tuve todo su apoyo”, comenta.

“Cuando terminé el nivel de Licenciatura en Mazatlán me fui a la Ciudad de México a estudiar Ejecución Orquestal y además hice unos diplomados en Teoría Musical, en British College de Londres, desde la Ciudad de México, las certificaciones las hice en la Ciudad de México, son dos al año”.

No concibo mi vida sin la música

“No puedo concebir mi vida sin la música, vivo para eso y de eso, estoy muy contenta porque regresé a la ciudad que amo, pero además estoy trabajando en la Camerata Mazatlán y le doy clases de música a niños, me fui a la Ciudad de México pensando que iba a regresar para enseñar todo lo que he aprendido tanto en la Capital como en Mazatlán”, dijo.

“Que yo pudiera convertirme en un músico profesional en Mazatlán es una combinación de muchas cosas: disciplina, dedicación, vocación, apoyo de la familia y de los maestros, un entorno social que me apoyó, de alguna manera que toda la comunidad te diga que es importante lo que estás haciendo, que lo valore, que la escuela se proyecte como algo profesional, que los padres se sientan orgullosos, influye para conseguir que te conviertas en un profesional de lo que te gusta”.

La joven violinista asegura que el 80 por ciento de lo que es se lo debe a su formación en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán, porque ahí fue donde se consolidó su vocación cuando era adolescente.

“Me fui a la Ciudad de México con toda la ilusión y con metas claras de lo que quería lograr allá y lo conseguí. Recuerdo con agradecimiento a mi maestro Samuel Máynez, es inolvidable porque él hizo muy claras las materias de teoría musical y en cuanto a la técnica de violín, la maestra Mónica Osuna, porque ella fue la que creó la Orquesta de cuerdas cuando yo era adolescente y eso hizo crear una gran ilusión de tocar en una orquesta profesional como la Camerata Mazatlán”.