SÃ³lo por faltas graves se remitirÃ¡ a personas a barandillas durante la cuarentena: Alcalde

Sólo por faltas graves se remitirá a personas a barandillas durante la cuarentena: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro informó que esta medida se toma para evitar el contacto entre personas dentro de los separos. Se priorizará solamente que la gente pague su multa, y se vaya a sus casas, solo los casos graves, como robos y temas de violencia se llevarían a las instancias correspondientes

Antonio Olazábal

Con la intención de evitar que haya contagios dentro de las instalaciones de barandillas, no se remitirá a los separos a nadie que infrinja el Bando de Policía y Buen Gobierno, informó Jesús Estrada Ferreiro.

Culiacán es la Alcaldía que más muertos ha registrado desde que inició la pandemia del Covid-19, con 29 decesos, y es la segunda que más infectados tiene en el país, con 223 casos, solo detrás de Tijuana con 271.

Es por ello que el Alcalde de Culiacán explicó que quien infrinja el Bando de Policía y Buen Gobierno sólo se dispondrá a que pague su multa, o se le levantará el acta para que lo haga después, pero ya no será llevado a los separos, esto con la intención de evitar contagios dentro de ellos.

"La idea es que no tengamos a gente en las celdas, porque propiciaríamos el riesgo, ya la instrucción que yo dí, es que cualquier infracción que haya, remítanlo, que pasen el registro, que pague la multa, si no tiene que la pague después, pero que esté identificado para que después vaya y pague, se le cobre en su casa o donde sea, que no mantengan a la gente dentro o en el mostrador", mencionó.

Estrada Ferreiro puntualizó que en sí las operaciones continúan, pero los separos no, sólo los delitos graves si se llevarán, como lo son robos y otras faltas, o se mandarán a las autoridades correspondientes, como lo es la Fiscalía General del Estado.

"No está cancelada en cuanto a la operación, está cancelado en cuanto a los separos, no va a haber detenidos, sólo que sea muy grave la cosa entonces sí, derechito, sin escalas", señaló.

El Presidente Municipal le propuso al Gobernador aislar a los nuevos reclusos de los centros penitenciarios del Estado, esto para evitar que dentro de los penales haya personas infectadas de Covid-19.

"También yo propuse hace tres o cuatro días en la junta con el Gobernador y con el tema de seguridad, de que las personas que remitan a la penitenciaría, penales de todo el Estado, sean aislados por 14 días, antes de incorporarlos a la población penitenciaria, porque en 14 días ó 15, ya sabemos si reaccionaron, tienen algún síntoma, y se les trata", explicó.