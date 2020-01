Someone stole my game jersey, el documental sobre el mexicano que robó el jersey de Tom Brady

MÉXICO._ Curiosamente, una de las historias más recordadas en un día de Super Bowl sucedió fuera del emparrillado. El 5 de febrero del 2017, los New England Patriots derrotaron 34-28 a los Atlanta Falcons luego de ir perdiendo 28-3 en el tercer cuarto, uno de los regresos más espectaculares en la historia del gran juego de la NFL.

Lo que pasó después sorprendió al mundo del deporte.

Tras finalizar el Super Bowl LI, el mexicano Mauricio Ortega, ex director del periódico La Prensa, entró al vestidor de los entonces campeones Patriots y robó el jersey de Tom Brady. Días más tarde, el personaje entregó en México los objetos hurtados, así como otros artículos como el jersey del QB de New England del Super Bowl XLIX.

Ahora, la cadena Fox Sports traerá el testimonio del periodista, quien contará por qué decidió hacer tal acto.

“Ahora entiendo que fue una especie de idolatría al juego, a los jugadores. Creo que esto es muy semejante o igual a una adicción, invertí en eso, en esos artículos, lo que me derivó finalmente en querer más y más y más, y a tener lo que nadie podía tener, como el jersey de Tom Brady“, expresó Mauricio Ortega en el adelanto que publicó la televisora estadounidense.

"Someone stole my game jersey."

FOX Sports Films and its MAGNIFY series present "THE GREAT BRADY HEIST" — the tale of the Tom Brady jersey heist, an untold chapter in the greatest Super Bowl ever. Premieres February 1st on FOX pic.twitter.com/kz30o4szGw