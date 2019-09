Somos el fin del mundo, advierten los susurradores en el nuevo adelanto de The Walking Dead

MADRID (SinEmbargo)._ A menos de un mes del lanzamiento de la décima temporada de The Walking Dead, se intensifica el goteo promocional de la serie insignia de AMC.

La compañía ha lanzado un nuevo adelanto donde los únicos protagonistas son los temidos susurradores encabezados por Alpha (Samantha Morton).

Esta breve pieza nos permite ver y escuchar a la jefa y a Beta, su segundo, entonando una plegaria con una letra ciertamente apocalíptica, que acompaña a imágenes de sus cruentas acciones.

“Somos el fin del mundo. Aceptamos toda muerte. No amamos nada. No tememos nada. Somos el fin del mundo. Somos libres”, cantan.

NEW TEASER for Season 10 of #TheWalkingDead!pic.twitter.com/M9GCH24Fwp