Son 73 muertos en Hidalgo, 54 no son identificables; ropa sintÃ©tica pudo causar la explosiÃ³n: Gertz

Son 73 muertos en Hidalgo, 54 no son identificables; ropa sintética pudo causar la explosión: Gertz

Hay 80 heridos. Cincuenta son atendidos en Hidalgo y 24 en otras entidades. Hoy se cuentan con 59 carpetas de investigación para asentar los datos de las víctimas

Sinembargo.MX

La ropa sintética de las víctimas pudo provocar la explosión, ya que por ese ducto pasaba gasolina muy volátil, de alto octanaje, dijo esta tarde el Fiscal General de la República. .

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó esta tarde que 73 personas han perdido la vida por la explosión del ducto Tuxpan-Tula, ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo. El número de heridos es de 80. Se iniciaron trabajos de reapertura, de zanja, y se continuó con la búsqueda de víctimas. Desde las 14:00 horas arrancaron estos trabajos. Las condiciones en la comunidad son de calma. Hemos pedido a la comunidad calma ante la introducción de maquinarias. Trabajos se realizaron priorizando a los heridos y familias de las víctimas.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ducto es de los años 1970. “Así están. Remendados, parchados por estas perforaciones para las tomas clandestinas”. Raúl Arroyo, Procurador de Hidalgo, dijo que 54 restantes no son identificables “y puede tomar un tiempo considerable” identificarlos. El Fiscal General de la República, Gertz Manero, dijo que la ropa sintética que traían las víctimas tiene posibilidad de provocar reacciones eléctricas. Eso pudo generar la explosión. La zona estaba cargada de gases porque era un derrame de gasolina altamente explosiva, de alto octanaje.

Hay 80 heridos. Cincuenta son atendidos en Hidalgo y 24 en otras entidades. “Hemos realizado un recorrido a lo largo de instituciones médicas donde se encuentran los afectados para ver en qué condiciones se encuentran. En compañía de Beatriz Gutiérrez Müller y de Claudia Sheinbaum, hicimos algunos recorridos para garantizar la mejor atención médica”, dijo Omar Yadad. “Hoy se cuentan con 59 carpetas de investigación para asentar los datos de las víctimas. Hay que resaltar el compromiso de los funcionarios públicos”

“Son muchas las vertientes de atención que se han puesto a disposición de los envueltos en la tragedia. Desde el principio, las autoridades se han coordinado con hospitales, se han acondicionado espacios para atender a las víctimas y sus familias. El accionar del Gobierno ha sido constante, pero hay cosas incuantificables, como el apoyo de todo el país. Hay gratitud y esperanza. Gracias por ser el apoyo ante la tragedia. De los hospitalizados, 7 menores de 18 años, uno tiene 12 años. La salud de los heridos se ha ido agravando. Algunas víctimas serán trasladadas a Texas”, dijo el Gobernador hidalguense.

–¿:Los hechos podrían ser provocados por el combate al robo de combustible? –se le preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No descartamos ninguna posibilidad. La Fiscalía hará investigación con independencia. Se sabrá la verdad. No nos hacen cambiar de estrategia porque no queremos relaciones de complicidad. El Gobierno no establecerá relaciones de complicidad con nadie. Se actuará con rectitud. Cero tolerancia a la corrupción e impunidad. No vamos a ceder. Tenemos que limpiar al país. Nos los van a reclamar nuestros hijos, no habrá cuarta transformación, si damos marcha atrás. Vamos. Lograr el propósito. Estoy optimista por dos razones: Pueblo es honesto y la corrupción se ha extendido en México porque se promovió de arriba hacia abajo”, dijo.

Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, dijo que desde el punto de vista médico, “tenemos tres objetivos: visitar los hospitales (ya lo hicimos); acompañamiento a las familias, y ver los insumos, si los hospitales tienen recursos. Se les trata como seres humanos. Independientemente de qué institución los atiende. Hay que tener la perspectiva de que se les puede salvar. Vamos a trabajar y en forma inédita, hemos propuesto hacer dos grupos de especialistas que trabajarán en Ciudad de México e Hidalgo. Así tendrán mayores posibilidades de vida”.

El Procurador hidalguense dijo: “La instrucción fue, desde el primer momento, el organizar un trabajo que permitiera ofrecer soluciones en todos los aspectos que se vieron afectados por los hechos conocidos. A partir del día de ayer, con peritos y agentes de investigación y fiscales especializados, se formó equipo que se trasladó al municipio para resolver las necesidades. Nuestros peritos pudieron entrar al predio a las 4:15 de la mañana. Se ingresó con grupos de cuatro. Se dio cobertura a toda el área del siniestro. Se encontraron seis cuerpos completos y 57 restos de personas que presentaban quemaduras y parcialmente calcinados”.

–¿Hay alguna persona detenida? –se le preguntó al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

–No hay ninguna persona detenida. Lo informaríamos. Ninguna actuación será ocultada a la población.

–Se reforzará esta zona de Hidalgo?

Andrés Manuel López Obrador respondió: “En todos los estados en los que hay estas prácticas se han desplegado el plan. Es la base para soportar el desabasto que se origina por las tomas clandestinas. Si no hubiera vigilancia, no podríamos garantizar el abasto. Tendríamos que dejar abiertos los ductos, sabiendo que se seguirían robando el combustible”.

“La mayor parte de los ductos tienen más de 30 años y en los últimos tiempos, prácticamente no se construyeron nuevos ductos para gasolinas, a pesar de que creció la demanda. El ducto en que ocurrió la desgracia es de los años 70”, reveló el Presidente.

“El ducto de Salamanca-León es de 1952… y así están… remendados, parchados por las perforaciones que hacen para tomas clandestinas. Estamos capacitando a conductores porque ya se tienen las primeras pipas. Van a empezar a llegar para resolver problemas de abasto. En Ciudad de México se ha ido normalizando, pero hay problemas en el Bajío, en Jalisco, en otras partes… por eso la necesidad de transportar gasolinas con las nuevas unidades. Espero que la próxima semana ya estemos transportando en carros tanques”.

“Esto se ha originado por el abandono de la gente. Muchas veces queremos saber quién es el culpable… pero no vemos lo que significa la adopción de políticas para beneficio de minorías que han empobrecido al pueblo. Durante mucho tiempo se dejó sin oportunidades a la gente. Duele mucho que fallecidos, que heridos sean jóvenes. Pero qué se ha hecho por los jóvenes”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional.

“Se ha llegado al extremo de rechazar a jóvenes que quieren ingresar a universidades. Eso tiene que cambiar. Por eso vamos a seguir dando oportunidades de trabajo para que la gente no tenga que dedicarse a estas actividades ilícitas”, reclamó.

Los ductos no se pueden cerrar, dijo el Presidente. Transportar el combustible por ducto es lo más económico. Luego los trenes, luego los buquetanques. “Hay que normalizar la situación lo más pronto. Hay que reforzar ductos. Hay que fortalecerlos. Se trabaja con tecnología para que resistan las agresiones. Esta acción es de mediano plazo, pero al corto tenemos que normalizar la situación… comprando las pipas, los carrostanques”.