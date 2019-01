Son apremiantes seguridad y servicios pÃºblicos en MazatlÃ¡n, dice Julio Barrueto

Son apremiantes seguridad y servicios públicos en Mazatlán, dice Julio Barrueto

Realizan Foro de Consulta Ciudadana en Orden y Seguridad

Belizario Reyes

En Mazatlán tiene que haber seguridad y servicios públicos, eso es apremiante, y en esta labor es importante la participación de la ciudadanía.

Así se dio a conocer este jueves en el Foro de Consulta Ciudadana #Por un Camino del Todo Nuevo. En Orden y Seguridad, que se llevó a cabo en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada y que servirá como base en esta materia para la realización del Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021.

“Para nosotros es apremiante y no precisamente que sea algo que nos va a dar beneficio adicional, ya es de cajón como decimos nosotros, tiene que haber seguridad y tiene que haber servicios públicos, es lo más importante, ya ni siquiera podemos aspirar a estar en la lista nacional o internacional de destinos si no tenemos eso como mínimo”, dijo el director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Barrueto, en entrevista durante dicho foro.

“Y creo que nos ha ido bien, pero no hay que aflojar porque de repente salen casos, no nada más en zonas turísticas, en todos lados, aquí la seguridad en todos lados, en todos los niveles es importante, la industria sin chimeneas se mueve a través de gente, o sea, a los turistas no los atienden las máquinas ni los escritorios, entonces imagínate cómo va a llegar a atender un turista una camarista, un bell boy que le robaron su casa un día anterior, o que por acá le asaltaron a un primo o a un pariente”.

Recalcó que es parte de la nueva cultura de seguridad que se tiene que entender, que ésta no nada más es para el turista, sino para todos, porque al final repercute en el turista.

Por su parte el también participante en este foro, politólogo y columnista de este diario, Arturo Santamaría Gómez, recalcó que es importante que se consulte a la ciudadanía en estos temas.

“Yo creo que es muy importante porque si bien ha disminuido la inseguridad en algunos aspectos, sobre todo a la que afecta al turismo, yo creo que lo más importante es que (las propuestas) se cumplan a fondo, porque ha habido foros nacionales, estatales, municipales de todo tipo (pero) muchas veces no se cumplen las cosas”, añadió Santamaría Gómez.

“Aquí lo que hay que buscar es que lo que se resuelva y lo que se reglamente se establezca como una línea de acción de gobierno que se aplique, si la sociedad civil no presiona a través de medios, a través de organizaciones de abogados, de economistas, de lo que sea, si no presiona, si no actúa generalmente el Gobierno se tarda mucho en aplicar las leyes o en actuar o no lo hace”.

En dicho foro se trataron los temas de “Cómo Fomentar la Cultura de la Denuncia de la Violencia Familiar y de Género”, “Brindar la confianza al turismo para que regrese y nos recomiende”, “Cómo mejorar la imagen de la Policía de Mazatlán”, “Cómo disminuir los accidentes y mitigar riesgos que afecten a la circulación” y “Cómo garantizar la seguridad de la ciudadanía en espacios públicos”.