Son celos, dice AMLO sobre dichos de MuÃ±oz Ledo contra Ebrard

Son celos, dice AMLO sobre dichos de Muñoz Ledo contra Ebrard

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acusó al canciller de invadir atribuciones en el tema migratorio

Noroeste / Redacción

14/06/2019 | 09:45 AM

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, respaldó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien fue criticado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

Al respecto, el mandatario nacional dijo que se despertaron “celos y sentimientos”, pero aclaró que él fue quien le dio esas facultades al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Se despiertan celos y sentimientos, quiero que quede clara que es mi facultad, no se autonombró. Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar al grupo. Está preparado, es un profesional, lo acaba de demostrar ahora, no fue fácil la negociación”, indicó el político tabasqueño.

“En política una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, entonces yo pienso que fue un buen acuerdo para México, pero también fue un buen acuerdo para Estados Unidos”, abundó el Presidente.

Muñoz Ledo acusó a Ebrard Casaubón de invadir atribuciones en el tema migratorio, y recordó que eso debe atenderlo la Secretaría de Gobernación (Segob) y aceptar las medidas impuestas por EU es una “traición a la historia de México”.

El presidente de la Cámara de Diputados aclaró que su postura es en defensa de la dignidad y la soberanía de México. “Hacemos un bien al gobierno oponiéndonos. No soy francotirador. Yo no me voy a mover”, insistió.

En una amplia entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores, el ex embajador ante Naciones Unidas sostuvo que “estamos con una mentalidad de país colonializado”.

Lamentó la actitud del secretario de Relaciones Exteriores, en las negociaciones en Washington. “Desde el saludo, todo cuenta en diplomacia. Hay que ser muy firmes y muy serios. He visto fotos de este funcionario que saluda casi hasta el piso”, dijo Muñoz Ledo.