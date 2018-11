Son cinco claves para vender mÃ¡s, dice Gabriel Zavala Casas

Son cinco claves para vender más, dice Gabriel Zavala Casas

El expositor de ABC Embajadores pidió mirar hacia el interior de uno mismo para vender, reflejar y atraer cosas mejores

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al disertar la conferencia “Cinco claves para vender más”, el expositor Gabriel Zavala Casas, de ABC Embajadores, pidió a los asistentes meditar, mirar hacia el interior de ellos mismos para vender, reflejar, atraer cosas mejores y llevar mejores ventas a sus empresas.

“Ojalá les pueda haber, a través de esta charla, sembrado un poquito o regado la plantita de voltear para adentro para que nosotros mismos podamos vender, reflejar, atraer cosas mejores y obviamente con todo lo demás que todos conocemos podamos estar llevando mejores ventas a nuestra empresa”, enfatizó Zavala Casas en el evento realizado este sábado por la mañana por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán.

En un salón del Centro de Convenciones agregó que en cuestión de ventas para tener éxito, se tienen que tener tres panoramas importantes donde el primero es de la ejecución como lo concibe un ingeniero, pues sino se ejecuta, sino se fabrica, sino se produce no se va a poder vender y obviamente tampoco va ser viable o no va haber un modelo de negocio o una operación que permita generar ingresos.

El segundo punto de vista es el viable, el financiero, y para los financieros no resulta “enamorable” poder estar generado todas las características necesarias para adelante, pues si no es viable no se va a poder tener ingresos, generar flujo de efectivo e invertir en crecimiento, por lo que es importante generar esa viabilidad.

“El tercer punto para tener éxito para mí es el de la deseabilidad y es en lo que me quiero enfocar el día de hoy, ¿por qué el de la deseabilidad, por qué no buscamos ser deseables a los demás?, si nuestros productos, nuestros servicios no son deseables a los demás no va haber ventas”, subrayó el conferencista.

Precisó que las cinco claves para vender más son el Bien Ser, el Bien Pensar, el Bien Hacer, el Bien Estar y el Bien Tener.

Zavala Casas enfatizó que el primer punto o la primera clave es el Bien Ser que quiere decir el estado emocional óptimo.

Recalcó que es importante meditar para tener un estado emocional óptimo que es la primera de las claves para vender más.

En el caso del Bien Pensar se refiere al hacer mapas de los negocios y planear la ejecución de los mismos en el plan de mercadotecnia, cumplimiento de marca y plan de ventas, segmentación de mercado, entre otros puntos.

El Bien Hacer es el que se trata de crear, imaginar y adecuar, se tienen que ser realistas y la situación y el plan que se trae se tiene que evaluar todo el tiempo, pensar en muchas opciones por si algo sale mal, toda situación negativa encierra una oportunidad y se deben aprovechar todas las oportunidades para que las cosas suceda, el mejor mapa es el foro estratégico, la realidad de las cosas, precisó.

Mientras que el Bien Estar trata sobre la resiliencia y resolución, en donde la primera es la capacidad para levantarse rápidamente de una situación difícil o una caída, mientras que en la resolución se requiere serenarse para aplicar el propio estilo, actuar.

En tanto que el último paso, el Bien Tener, se refiere al invertir para acumular.

“Esas claves son importantes, estas nos hacen mejores vendedores en un plan de mercadotecnia pero hay que tenerlas presentes todo el tiempo, no que se nos olviden, del Bien Tener e invertir para acumular depende de todas las estrategias que planeamos de telemarketing digital, del plan de ventas y de ahí viene el tema de utilidad y/rentabilidad, ¿qué tanto invertimos en el crecimiento?”, subrayó el expositor del tema “Cinco claves para vender más”.