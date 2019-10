Son desafortunadas declaraciones de AMLO contra quienes recurren a juicio de amparo: Abogado

José Antonio Serna Valdés dice que el Presidente debe entender que en el país hay instituciones que se deben de respetar porque es un medio vital para la defensa de los derechos, como lo son los juicios de amparo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Son desafortunadas las declaraciones que hace el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra quienes recurren al juicio de amparo en defensa de sus derechos al etiquetarlos como amparistas, manifestó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”.

“Hemos visto declaraciones públicas por parte del Ejecutivo que son desafortunadas en donde hace señalamientos y etiqueta a las personas que tratan de defender sus derechos a través del amparo en contra de los intereses o actos de autoridad provenientes del propio Ejecutivo”, añadió José Antonio Serna Valdés.

“Y es malo que los etiquete como los amparistas ( y los considere como que) sean una especie de opositores o detractores a un supuesto cambio o progreso del país, eso desde luego es desafortunada y desacertada como declaración proveniente del máximo representante del Ejecutivo”.

Añadió que como máximo representante del Poder Ejecutivo en el país el Presidente de la República como tal debe de entender que en el país hay instituciones que se deben de respetar porque es un medio vital para la defensa de los derechos, como lo son los juicios de amparo.

“Si no quiere que haya motivos para que se promueva un juicio de amparo en contra de actos de autoridad provenientes del Ejecutivo pues es muy sencillo, tiene que hacer bien las cosas él como Ejecutivo y todos sus representantes en sus diversas instituciones y dependencias pues no es nada más imponer el poder, sino que es de vital importancia que se sepa ejercer el poder en el marco del respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos”, subrayó Serna Valdés.

“Por ello es necesario contar con perfiles que tengan la suficiente preparación para que en apego a la total observancia (de la ley) puedan hacer sus actos de autoridad sin quebrantar dichos derechos siendo eficaz y produciendo resultados que la sociedad espera”.

Lo anterior, dijo, porque si no se puede tener una situación de riesgo en donde se caiga en las manos de un poder en la barbarie si no se respetan tales derechos y si no hay un Poder Judicial con total autonomía, libertad, independencia e imparcialidad que así lo garantice la Suprema Corte de Justicia de la Nación , por conducto de sus integrantes que son los ministros, este país no vivirá un estado de derecho.

Por ello reiteró que en el proceso para nombrar a quien sustituirá al ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció el pasado jueves, no se trate de contaminar a la SCJN con personajes improvisados que no sepan ni proyectar una sentencia y que su designación sea un premio político a algunos de los seguidores del poder en turno.