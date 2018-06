Son estudiantes de 10 en el Instituto Bilingüe Jean Piaget - Noroeste

INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET

Son estudiantes de 10 en el Instituto Bilingüe Jean Piaget

Por su rendimiento académico, 31 estudiantes de preparatoria son becados por distintas universidades del país para estudiar la carrera de sus sueños

Nelly Sánchez

Cuando comenzaron su formación académica en el Instituto Bilingüe Jean Piaget pusieron todo su empeño en cada una de sus materias.

Ahora el esfuerzo de Édgar, Rebeca, Luis Ángel, Regina, Norma, Melissa, Eduardo, Giselle, Marián y otros 22 estudiantes se vio recompensado al ganar una beca universitaria.

Estudiarán Medicina, Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Robótica o Desarrollo de Software, Sistemas y Gráficas Computacionales en universidades como la Universidad de Monterrey, Tec de Monterrey, Tec Milenio, Anáhuac, CETYS Universidad y Panamericana.

Algunos en Culiacán, otros más en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, o Querétaro.

"Porque ellos han tenido promedio de 10, pero es el nuestro, y que vaya a otro lugar y su calificación también salga muy alta, significa que pasó la prueba de fuego y les están dando las becas", dijo María del Rosario González Paredes, directora general del instituto, .

La también fundadora de la institución apuntó que la actual generación ha sido la más sobresaliente y muchas universidades han volteado a ver a sus egresados. Y que tengan tantas opciones es un gran aliciente.

"Estamos haciendo un seguimiento de ellos, cómo les está yendo en dichas universidades y con gran satisfacción vemos que están logrando sostener esa beca, el promedio, y el compromiso de todos ellos es seguir con buenos promedios, igual o mejor", reveló.

Laura López, orientadora vocacional, destacó que la puerta de entrada para recibir las becas es el promedio que logran los estudiantes con su esfuerzo y que deben respaldar en los exámenes de ingreso a esas universidades.

"Con los resultados queda contundente que no es un promedio maquillado, el examen habla por ellos. En esta generación fueron becados 31 estudiantes, de un total de 74, estamos hablando del 41 por ciento de la generación".

Los alumnos

Édgar Tostado Camarena tiene promedio de 10, y estudiará Ingeniería Mecánica en CETYS Universidad, Campus Mexicali, con una beca del 85 por ciento.

"La busqué porque es un apoyo económico para mí y mi familia, pero también muestra el esfuerzo que uno hace a lo largo de los años, incluso desde secundaria y esto afecta tu actitud en preparatoria", dijo.

Rebeca Ramos Elenes tiene promedio de 9.97, y mediante un examen obtuvo una beca de talentos del 60 por ciento para estudiar Ingeniería Industrial, en Tec Milenio, Campus Culiacán.

"Es un apoyo económico para mí y para mi familia, y para que se me facilite estar ahí", opinó.

Luis Ángel Espinoza Fong decidió estudiar Ingeniería Mecatrónica, en el Tecnológico de Monterrey de esta ciudad, se ganó una beca del 50 por ciento, y tiene promedio perfecto de 10.

"El haber obtenido esta beca es importante para mí, porque de no haber sido por ella, no hubiera podido ingresar a una universidad de alto rango como el Tecnológico de Monterrey. Primero hice el examen y College Board, con base en el puntaje fui candidato para aplicar a la beca", expresó.

Regina Bernal del Águila tiene promedio de 10. Estudiará Ingeniería en Tecnologías Electrónicas y Robótica en la Universidad de Monterrey con 90 por ciento de beca.

"Esta beca representa que todos mis esfuerzos tuvieron un buen resultado; podré ir a una universidad de calidad y graduarme como ingeniera", señaló.

Norma Guadalupe Rodríguez Aguilar tiene promedio de 10 y estudiará la carrera de Medicina en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México, con beca del 90 por ciento.

"Me emocionó mucho saber que tenía la beca, porque significa que puedo estudiar fuera y va a ser más fácil para mis papás y me siento feliz conmigo porque puedo tener esa calidad", dijo.

Melissa Osorio Tirado estudiará en el Tec Milenio de Culiacán Ingeniería en Desarrollo de Software, con una beca del 50 por ciento, que se ganó mediante un concurso de crear una aplicación para una empresa y la suya fue la ganadora.

"Me siento muy feliz porque voy a poder ayudar a mis papás de alguna manera y pues también estoy feliz porque voy a aprender mucho en las cosas que en verdad me interesan", señaló.

Eduardo Favela Millán tiene promedio de 9.4, y estudiará Medicina en la Universidad Anáhuac, en Querétaro, con una beca del 70 por ciento.

"Es un logro muy grande para mí porque aparte que me voy a estudiar fuera es una universidad buena, de mucho prestigio y eso me alegra", expresó.

Giselle Paola Pacheco Sánchez tiene promedio de 10 y estudiará Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías Electrónicas y Robóticas en la Universidad de Monterrey, con el 60 por ciento de beca.

"Hice un examen, por mi promedio se me otorgó 50 por ciento de beca y después por haber resultado de más de mil 400 puntos me agregaron un 10 por ciento más. Es un logro muy grande porque nunca creí que me fuera a ir a estudiar fuera y es un apoyo económico para mis papás. Me siento muy feliz", opinó.

Marián Patricia Parra González tiene promedio de 10 y estudiará Ingeniería en Sistemas y Gráficas Computacionales, en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, con una beca del 50 por ciento.

"Eso para mí significa muchísimo, porque nunca pensé que iba a alcanzar una beca, menos que me iba a estudiar fuera, pero me da mucho gusto saber que lo pude lograr y sólo me queda agradecer a mis papás, mi escuela y los que me han apoyado para estar aquí", dijo.

