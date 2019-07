Son lacayos del Gobernador, integrantes del Sistema AnticorrupciÃ³n de Sinaloa, acusa activista

Son lacayos del Gobernador, integrantes del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, acusa activista

Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, advierte que hasta la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana están ‘hechos para la simulación’

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa está conformado por “lacayos del Gobernador”, acusa el activista social Guillermo Padilla Montiel.

La estructura de este sistema, que incluye una Comisión de Selección y un Comité de Participación Ciudadana, concluye, está diseñada, “hechos para la simulación”.

El presidente de la Asociación Civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, con asiento en Ahome, pide no caer más en el juego del poder público.

Padilla Montiel, quien ha abanderado la lucha por la reducción de tarifas eléctricas justas en Ahome, es uno de los ciudadanos pioneros en el uso de leyes de transparencia en la entidad, desde el año 2003.

El ex empresario cuestiona el papel que están jugando órganos del Sistema Local Anticorrupción, que por ley representan la voz de la sociedad civil en la lucha anticorrupción en la entidad.

Esto a partir de la polémica suscitada con el nombramiento de un ex funcionario público en el “CPC”, Fernando Ruiz Rangel, quien había sido propuesto previamente por el Gobernador en una terna para la Comisión de Atención Integral a Víctimas del Delito.

La Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado estableció que la Legislatura nombrara a una Comisión de Selección previa convocatoria pública y se integrara por nueve ciudadanos, con puestos honoríficos.

Esta comisión es la responsable de integrar al “CPC”, un órgano de cinco ciudadanos, cuyo presidente lleva la batuta del Sistema Local Anticorrupción y en el cual confluyen instituciones públicas encargadas de la fiscalización de recursos, la transparencia y el combate a la corrupción.

La primer vacante a cubrir en el “CPC” abrió un proceso de selección, en el cual se generó controversia por la baja participación de las mujeres y porque cuatro de los cinco candidatos eran funcionarios públicos en activo o ex funcionarios.

La falta de paridad de género en el “CPC” originó incluso reclamos de colectivos de mujeres y anuncios de impugnación al proceso, al quedar conformado por cuatro hombres y una mujer.

Pero también se han levantado críticas por el perfil oficialista de los integrantes de los órganos ciudadanos, la Comisión de Selección y el propio “CPC”.

“Es igual a lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, es pura simulación todo esto”, considera el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa.

“Esa Comisión de Selección, ese comité ciudadano, ese ‘CPC’ y ese Sistema Local Anticorrupción es pura simulación, no es otra cosa, hay que ser realistas y no seguirle el juego al señor Gobernador”, subraya.

--¿Por qué concluye eso?

--Porque el Gobernador es el que hace todo y todos ellos hacen lo que dice el Gobernador como fieles lacayos, porque no les puedo decir de otra manera, entonces ¿de qué sirve?

En la práctica, en la operación, asevera, se está demostrando que estos órganos no están del lado de la sociedad civil.

“Eso no es ser ciudadano, no son organismos ciudadanos, son organismos supeditados para única y exclusivamente la simulación”, insiste.

--Pero en la Comisión de Selección hay empresarios, académicos de la UAS, UAdeO, que son los que eligen al “CPC”—acota el reportero.

--Sí, pero tienen compromisos con el señor Gobernador, mientras haya gente así, que tenga ligas y compromisos con el señor Gobernador, va a ser la misma historia. Y ahí está la prueba con esta elección que acaban de hacer, ¿para qué más pruebas?, ni modo que se pongan a santiguarse y hacerse que son las hermanas de la caridad, porque ahí están las pruebas, las pruebas de lo que hicieron.

--Pero la Comisión de Selección argumenta que hay desinterés de las mujeres en participar, por ejemplo…

--Mira, en primer lugar no se ha dado la suficiente difusión a esto, eso es una, para las mujeres; creo yo que hay muchas mujeres, estoy convencido que hay muchas mujeres que pueden estar ahí, pero claro, no les conviene que haya muchas mujeres, por una razón muy sencilla: nosotros lo hemos visto por experiencia, las mujeres tienen más pantalones que muchos hombres, si a las mujeres una cosa no les gusta, actúan, denuncian.

--La realidad, los datos que hay es que no se animaron a participar…

--¿Por qué?, porque están viendo que todo es simulación, es simulación, esa es la realidad, no es otra cosa. Este tipo de órganos son pura simulación y nosotros al estar participando es caer en el mismo juego de la simulación.