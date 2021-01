Son Liliana Margarita Campuzano y José Luis Moreno comisionados de la CEAIP

juan carlos medrano alvarado •

Estos organismos para que sean efectivos sus integrantes no deben ser remunerados, sino cargos honorarios! Y les apuesto que nadie se va pelear por ocuparlos. Imaginen a eso huevones durante siete años percibiendo una remuneración sin trabajar, porque allí no se trabaja. Ni se asiste sólo se cobra el cheque. Ya deben de reformarse esos organismos que cuestan dinero y no recibe nada a cambio el ciudadano! Pero esos de MORENA no han entendido la esencia de la 4T por lo que veo. Ya es hora!!