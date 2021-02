Super Bowl LV

Son los 5 mejores shows del medio tiempo en la historia del Super Bowl

Los espectáculos para la mitad del partido han sorprendido a la audiencia. Beyoncé, Jennifer López y Shakira han sido de los espectáculos más destacados

Noroeste / Redacción

Estos son los cinco mejores medios tiempos del Super Bowl:

– Beyoncé y Destiny’s Child

En 2013 Beyoncé cautivó a muchos con un atuendo en homenaje a Michael Jackson, emergió de una nube de humo para comenzar a bailar y cantar sus exitosos temas como ‘Love on Top’ y ‘Crazy in Love’.

Después comenzó el reencuentro de Destiny’s Child para deleitar con ‘Bootylicious’, ‘Independent Women’ y ‘Single Ladies’.

– U2

En 2002 U2 estaban en su gira Elevation e iniciaron el show con un inspirador ‘Beautiful Day’, con Bono caminando entre las masas hacia un escenario con forma de corazón.

Su show fue un tributo a los atentados del 11 de septiembre.

Durante su actuación cantaron la canción Where the Streets Have No Name’ mientras un telón de fondo mostraba los nombres de todas las víctimas que murieron en los ataques.

– Bruce Springsteen y la E Street Band

En 2009 The Boss y Clarence Clemmons aparecieron en el escenario. Springsteen envió un mensaje a todos los estadounidenses.

“¡Durante los próximos 12 minutos, llevaremos el poder de la E Street Band a tu hermosa casa! ¡Quiero que te alejes de la salsa de guacamole! ¡Quiero que dejes las alitas de pollo! ¡Y sube la televisión por completo!”.

El show comenzó rindiendo homenaje a su propia banda con ’10th Avenue Freeze Out’, después ‘Born to Run’ y después a ‘Working on dream’.

VIDEO

– Prince

El concierto de Prince ha sido uno de los más memorables. ‘El ‘Principe’ del rock apareció con una guitarra violenta y comenzó a cantar clásicos como ‘Let’s Go Crazy’… y de los de otros ‘Proud Mary’ y ‘All Along the Watchtower’.

El espectáculo culminó con la canción más esperada ‘Purple Rain’.

VIDEO

– Jennifer López y Shakira

El año pasado Shakira y JLo cautivaron a los televidentes con su espectáculo.

Shakira apareció con un vestido rojo acompañada de bailarines cantando ‘She Wolf’, después Bad Bunny se subió a cantar con ella.

Jennifer López hizo su aparición con ‘Jenny from the Block’. La cantante apareció con un vestido con alas y portó una bandera de Puerto Rico y Estados Unidos. En algunas ocasiones habló en castellano.