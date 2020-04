Son niÃ±os y niÃ±as menos propensos a contraer Covid-19

Son niños y niñas menos propensos a contraer Covid-19

Los menores están más expuestos a enfermedades respiratorias, lo que hace que sean menos vulnerables al coronavirus: Minero Hibert

América Armenta

Los niños y niñas pueden desarrollar una inmunidad cruzada ante la nueva cepa del Covid-19, por ser más propensos a tener enfermedades respiratorias, sin embargo, requieren los mismos cuidados de los adultos y adultos mayores para evitar contraerlo, como estar en casa y lavado constante de manos, explicó el Pediatra Infectólogo Miguel Ángel Minero Hibert, quien pide estar al pendiente de los menores, pues difícilmente pueden explicar solo a temprana edad cuando sientes síntomas.

“Muchas veces la mamás que llegan a preguntarme en la consulta o papás en la consulta me dicen que ellos no cuidan de igual manera sus hijos, porque piensan que son autoinmunes y es que no les va a dar la enfermedad, es muy importante porque si hay que cuidarlos de la misma manera que cuidamos a un niño como cuidamos a una persona de la tercera edad, es el principal consejo”, expresó el médico.

El principal síntoma que van a notar las mamás, dijo, es que el niño no lo van a ver habitualmente como es, van a empezar a sentir que está decaído, que va a dejar de jugar, puede que deje de correr y comer de la misma manera que lo hacía antes, puede que duerma un poco más y estos síntomas deben hacer pensar a los papás que algo no está normal en sus hijos e hijas.

“Ya específicamente al revisarlos pueden encontrar que tienen fiebre, que tienen un poco de escurrimiento nasal, que tienen tos, pueden encontrar que tienen los ojos rojos, que tiene diarrea, entonces esos síntomas aunados a un malestar general ya pueden ser motivo de sospecha de que algo no está bien en los niños, porque un niño no te va a referir que se siente mal, tal vez un niño de mayor edad, pero no todos”, indicó.

Las y los niños no son tan vulnerables, de acuerdo con el especialista, por el hecho de que los procesos infecciosos que ellos llegan a tener por coronavirus generalmente son cuadros muy leves o pasan desapercibidos, lo cual explicó en dos teorías:

“La primera es que los niños tienen más enfermedades respiratorias que los adultos y la teoría es que puedan tener un tipo de inmunidad cruzada con este nuevo coronavirus”, informó, “la otra que es un poco más aceptada, es que el virus utiliza un mecanismo para entrar al cuerpo por el pulmón y generalmente tienen más expresados receptores de entrada las personas de mayor edad, porque el pulmón puede regular un poco la presión arterial, entonces un niño prácticamente no necesita eso y es por eso que no hay tanto riesgo para una enfermedad grave en un paciente pediátrico”, finalizó.

El hecho de que este grupo no tenga especial vulnerabilidad no significa que no debe tener cuidados para no contraerlo, ya que existen riesgos para los menores que tengan inmunosupresión, es decir, que por algo tienen bajas sus defensas o que algún niño tenga cáncer o algún otro proceso oncológico, que hace que bajen sus defensas y que pueda tener un cuadro más grave, así como los niños y niñas que tengan una enfermedad reumatológica o autoinmune, esto quiere decir que su sistema inmune no funciona igual que el de un niño sano y eso les predispone a tener más riesgos, siendo un grupo vulnerable entre los menores.

Consejos

El principal consejo y lo que Minero Hibert considera importante transmitir, es que los niños no tienen el mismo riesgo que todos para presentar la infección.

“El segundo es insistirles en el lavado de manos a los pequeños, insistirles por qué es importante que se laven las manos y tiene que durar más de 20 segundos, tiene que utilizar jabón y también ayudarlos a utilizar el gel y limpiar todas las superficies donde estén”, añadió el galeno.

Otro es que en dado caso de que los infantes llegaran a presentar algún síntoma respiratorio, como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento por la nariz, tos u ojos rojos, se comuniquen siempre primero con su médico de cabecera vía telefónica, comentarle los síntomas y en conjunto decidir si es necesario que lo vean en un servicio de urgencias o en su consultorio.

“Cuando debemos de sacarlos, cuando presenten algún tipo dato de dificultad para respirar, si las mamás notan que respiran muy rápido, que se les sume un poco el pecho, si los ven raros, si los ven más adormilados de lo normal, entonces sí es necesario llevarlos al servicio de urgencias”, refirió.

Eso para el experto es importante porque en dado caso que un niño o niña fuera un paciente con coronavirus positivo, el hecho de llevarlo a un consultorio donde hay más personas, hay riesgo de enfermar a alguien más.

La medicación sería igual para niños y niñas que para adultos, solo puede cambiar la dosis y depende de lo avanzado de la infección.

“Van enfocados a la gravedad del paciente, es decir si es un cuadro leve que puede tratarse en casa la medicación puede ser la misma, que es paracetamol, solamente esa recomendación ahorita, pero por ejemplo si es un niño que tenga como ya más complicaciones que requieran un respirador, que necesita oxígeno, que tenga neumonía por coronavirus o algo más grande, si se necesitan otros tratamientos y prácticamente son los mismos que se pueden ocupar tanto en niños como en adultos”, abundó.