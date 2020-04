Son sancionados implicados en desfalco millonario a Cobaes... 6 aÃ±os despuÃ©s

Son sancionados implicados en desfalco millonario a Cobaes... 6 años después

Las sanciones económicas van desde los 53 mil 488 pesos hasta los 306 mil 104, sumando entre los cinco sancionados la cantidad de 901 mil 360 pesos

Belem Angulo

Cinco de los siete funcionarios implicados en el desfalco de alrededor de 8 millones de pesos a Cobaes, entre 2010 y 2012, fueron sancionados en 2019 con montos económicos para saldar el ilícito.

De acuerdo con información que se encuentra en la página de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, los expedientes corresponden a 2012; sin embargo, la denuncia fue presentada por la representación legal del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa el 9 de julio del 2013 ante el Ministerio Publico.

La acusación sostenía que en el caso del robo a la institución educativa hubo una operación estructurada por servidores públicos de Tesorería y Contabilidad.

José Abraham López Jacobo y Anabel Guadalupe Rojas Villa, supervisores de zona adscritos a tesorería; Selene Camacho García, María Guadalupe Avilez Salazar y María Isabel Ruiz Saavedra, técnicos especializadas, fueron sancionados por el cobro irregular mediante diversos cheques expedidos por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

El 12 de enero de 2014 se efectuó la aprehensión de las ex funcionarias del colegio, Lucina Godínez Bastidas, ex jefa de Tesorería, y María de Jesús Vidales Cárdenas, ex jefa de Contabilidad, por autorizar de manera irregular el pago de estímulos por puntualidad, productividad y extraordinarios, a planteles del Sistema de Educación para Adultos de Cobaes.

En marzo de 2012 se detectaron dichas nóminas, las cuales no contaban con soporte documental.

Godínez Bastidas, ex tesorera del Colegio, cobró 271 cheques con un valor total de tres millones 545 mil 358 pesos; mientras que Vidales Cárdenas cobró una suma total de tres millones 160 mil 740 pesos.