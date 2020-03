Son varios los famosos afectados por coronavirus, desde Tom Hanks hasta Jaqueline Bracamontes

La pandemia que se ha extendido por todo el mundo ha afectado a miles de personas y los famosos no son la excepción

23/03/2020 | 11:24 AM

CIUDAD DE MÉXICO.- A cada minuto aumentan las cifras de infectados por el Covid -19 en el mundo, y en el mundo del espectáculo los famosos también han sido infectados por este virus que no perdona razas ni condiciones sociales, por lo que se extiende por todo el mundo, según publica el diario Vanguardia en internet.

Uno de los últimos casos más sonados de famosos con coronavirus fue el de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood sentenciado a 23 años de cárcel por abuso y violación, dio positivo al Covid-19, de acuerdo con medios locales, quien el domingo confirmó que estaba infectado por el Covid-19.

Weinstein, quien cumplió 68 años el jueves pasado, ya fue aislado en la Instalación Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en las afueras de Buffalo, al norte de Nueva York, aseguraron funcionarios locales. En tanto, Variety indicó que el Departamento de Cárceles y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York no hará comentarios sobre Weinstein debido a la política de privacidad de sus reclusos.

Aunque el magnate fue la más reciente víctima de esta pandemia, según Vanguardia el primero en hablar sobre el tema fue el actor Tom Hanks y su esposa, la también actriz Rita Wilson, quienes hace unas semanas confirmaron que habían dado positivo por coronavirus.

La pareja, que se encontraba en Australia, anunció a través de las redes sociales de su contagio, por lo que permanecieron cinco días ingresados en el Hospital Universitario Golden Coast, en el estado australiano de Queensland, donde ya fueron dados de alta pero deberán guardar una cuarentena.

El matrimonio Hanks y Wilson estaban en el país oceánico para ultimar los preparativos de la película biográfica sobre Elvis Presley, en la que el actor estadounidense interpretará el papel del representante del legendario cantante.

La noticia de Tom Hanks y su esposa, ambos de 63 años, corrió como la pólvora por las redes sociales, donde el humor e ironía de los internautas quedó reflejada en el siguiente Twitter: “Tom Hanks, que luchó en la Segunda Guerra Mundial dos veces; que fue una náufrago durante tres años; que sobrevivió a un accidente aéreo y el cual vivió en un aeropuerto una temporada, ese Tom Hanks, ahora ha sido infectado por el coronavirus. No hay piedad para los héroes”.

Días después, fue el también actor Idris Elba quien anunció su contagio. El protagonista de cintas como “Avengers: Infinity War” y series como “The Wire” explicaba en Twitter que, tras someterse al test dio positivo. “Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento”, afirmó el actor. “Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico”, agregó Elba en un vídeo divulgado a través de las redes sociales.

Otra cara conocida del cine que ha dado positivo por coronavirus ha sido la actriz franco-ucraniana Olga Kurylenko, conocida como “chica Bond” tras su participación en “James Bond: Quantum of Solace” (2008).

“Confinada en casa después de haber dado positivo en el test de coronavirus. Llevo enferma desde hace una semana. Fiebre y cansancio son los principales síntomas. Cuídense y tomen este asunto seriamente”, publicó en su cuenta de Instagram.

En la misma situación se encuentra el actor noruego Kristofer Hivju, conocido por interpretar a Tormund en “Game of Thrones”.

“Mi familia y yo nos aislaremos en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo solo tengo síntomas leves de un resfriado”, aseguró en su perfil de Instagram. Hivju había comenzado a trabajar en la segunda temporada de “The Witcher”, cuyo rodaje se ha suspendido por la enfermedad del actor noruego.

La actriz colombiana Danna García, muy reconocida por su trabajo en la telenovela “Pasión de Gavilanes” es otra de las famosas con el virus, una pandemia que ha afectado a muchos otros sectores, como el de la política.

LLEGA A MÉXICO

Los famosos en México tampoco han sido la excepción, tras ser diagnosticados con coronavirus, los actores y conductores Patricio Borghetti y Odalys Ramírez, anunciaron que se encuentran bien de salud y recuperándose en su casa. A través de su cuenta de Instagram, el conductor posteó un video de su tercer día de reclutamiento, y respondió algunas dudas sobre cómo es ser portador del Covid-19.

El contagio de Odalys obligó a sus compañeros de trabajo mantenerse en aislamiento durante los días estipulados por la Secretaria de Salud, como fue el caso de Paola Rojas, Paul Stanley, Raquel Méndez, Cynthia Urías, Sofía Escobosa, entre otros.

La enfermedad del argentino también provocó que los conductores de “Venga la Alegría”, fueran separados del programa para realizarse la prueba y evitar contagio en caso de tener el virus.

Por otro lado, la actriz Camila Sodi, por medio de sus redes sociales comentó que quizás tenga Covid-19, ya que estuvo conviviendo con personas contagiadas, por lo que se mantendrá en aislamiento, pero no se hará la prueba porque no tiene síntomas graves.

Mientras, la conductora y actriz Jaqueline Bracamontes, se aislará un tiempo porque convivió con personas con el virus; en tanto, su esposo Martín Fuentes e hijas mayores (Jackeline, Renata y Caro) podrían estar contagiadas porque viajaron a Vail, Colorado.

“Pues les cuento que pospusieron la película que estaba haciendo en Cancún... Obvio por la seguridad de todos! Les confieso que me urgía regresar a abrazar a mis bebés!”, escribió la conductora.

