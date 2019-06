SonarÃ¡ el rock en el Viejo MazatlÃ¡n

Sonará el rock en el Viejo Mazatlán

El Alternativo Rock Fest es este sábado, con las bandas Parazit, Xylvia, Wolves and Ashes, Juicebøx, y DKT

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Todo está listo en Mazatlán para la celebración del Alternativo Rock Fest, este sábado 29, a partir de las 19:00 horas, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán.

En este festival se presentará la banda de rock alternativo Parazit, originaria de Guadalajara, que se encuentra haciendo promoción de su cuarto disco, titulado Aural Coincidence.

Parazit es un grupo originario de Guadalajara, conformado por Kello González en el bajo, Christian Gómez en la batería y José Macario en la guitarra.

Despiertan la atención en los amantes del rock, jazz, fusión, progresivo y noise. A lo largo de su carrera han compartido escenario con artistas de talla internacional como The Winery Dogs, Animals as Leaders, Sepultura y Within the Ruins, Han colaborado con Adrian Terrazas-González (saxofonista de The Mars Volta y T.R.A.M.) y recientemente completaron la grabación de su cuarto LP, Aural Coincidence.

Los anfitriones del festival serán las bandas mazatlecas Wolves and Ashes, Juicebøx, DKT, y la presentación estelar de Xylvia, que presentará su material discográfico en el marco de este evento musical apto para todas las edades.

El Alternativo Rock Fest se realiza con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur. El costo de la entrada es de 100 pesos por persona