Advierten usuarios de Escuinapa aumento de tarifas de agua potable

Usuarios de Jumapae manifiestan su inconformidad al observar el incremento en los costos en su recibo mensual

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Usuarios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa manifestaron su sorpresa al acudir a pagar y observar incremento en los costos de agua potable de su recibo mensual.

“Uno ya no sirve para trabajar, pasa sentado y tanto subir y subir lo que se paga. ¿Cómo es posible?”, dijo una de las personas que acudió al módulo de Jumapae instalado en Presidencia Municipal.

Las tarifas de medidor pasaron de 120 a 149 pesos, otros de 156 a 194 pesos, mientras que las tarifas comerciales e industriales también tuvieron incremento, pero no se determinó de cuánto.

“Es el regalo de Navidad y Año Nuevo que le vamos a dar el gobierno y agua no hay”, dijo otra de las personas en fila.

Indicaron que mientras el costo de agua aumenta, el servicio no es eficiente por parte de la paramunicipal, por lo que se debió evitar realizar este aumento para iniciar el año.

“Yo compre medidores y no los pusieron, vengo a ver lo del costo y veo el aumento, el año pasado también nos aumentaron el costo”, dijo una persona más de la fila.

La persona a cargo de cobrar indicó que desconocía de aumentos el año pasado, pero reconoció que al iniciar el 2021 sí se incrementó el costo en agua potable.

“No nos dan un buen servicio, pero sí nos aumenta el costo, a veces no tenemos agua, tenemos que andar comprando pipas y se atreven a aumentar los costos, no se vale”, señaló otro de los usuarios.

En los últimos dos años la Jumapae tiene severos problemas con su sistema, indicaron, pues además de aumentar costos de agua potable, hay recibos que se cobran dobles.

“Uno va a pagar el año y te salen con cuentas que no son, que, porque gastaste más agua y con el recibo anterior les demostré que no, pero sí no he traído ese recibo me cobran lo que quieren”, señaló otra de las personas entrevistadas en la paramunicipal.

Con recibos anteriores se pudo hacer el ajuste en su caso, señaló la usuaria, pero sí percibe que en su pago hubo un aumento de hasta el 20 por ciento comparado de un pago anterior a este.

Se desconoce si estos incrementos están avalados por el Consejo de Jumapae o por el Congreso del Estado.