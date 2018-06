Sorprende concierto de Hopkinson Smith con laúd de ocho órdenes - Noroeste

Sorprende concierto de Hopkinson Smith con laúd de ocho órdenes

El músico toca piezas de la época isabelina más una sorpresa dedicada a México, en el Teatro Socorro Astol

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dentro del Festival de Primavera 2018, en su vertiente Guitarra Internacional, se presentó un magnífico concierto a cargo del laudista norteamericano Hopkinson Smith con el programa Mad Dog: El Laúd Isabelino, con música inglesa de la Edad de Oro, más una sorpresa mexicana.

Acompañado por un laúd renacentista de ocho órdenes hecho por Joel van Lennep, de New Hampshire, inició con las piezas Fare Thee Well, Muy Linda, My Selfe y Mad Dog (todas de Anthony Holborne, (1602).

Siguió con Prelude, Fantasía 5, Mrs White’s Nothing (de John Dowland 1563-1626), las anónimas Zapatos y Pasión y The Cobbler; (de Holborne) y The Shoemaker’s Wife (de Dowland), para cerrar con el estreno mundial en Laúd Renacentista de la Suite Barroca de Manuel María Ponce, Preludio y Giga.

A manera de encore, Smith interpretó It fell on a holy eve y Heigh Ho Holiday (Holborne), con las cuales arrancó una prolongada ovación de la concurrencia que llenó el Teatro Socorro Astol, la noche del jueves.