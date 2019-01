Sorprenden en Riodoce las declaraciones de Dámaso, pero confían en trabajo de la FEADLE

Ismael Bojórquez, director de Riodoce, dijo que la investigación que lleva sobre el caso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es la correcta

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El director de Riodoce, Ismael Bojórquez Perea, señaló esta mañana que las declaraciones que dio Dámaso López Núñez, el “Licenciado”, con que negó la autoría intelectual del asesinato del cofundador del semanario, Javier Valdez Cárdenas, sorprendieron en la redacción, sin embargo confían en que la investigación que lleva sobre el caso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión es la correcta.

López Núñez, detenido a principios de mayo de 2017 unos días antes del asesinato del periodista y escritor culiacanense, fue llevado a dar testimonio en el juicio que el gobierno estadounidense lleva contra Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”.

El abogado de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, durante el interrogatorio, le cuestionó sobre la posible autoría intelectual del asesinato del comunicador, pero éste lo negó, señaló que fueron los hijos de su compadre y que éstos, cobijados por el gobierno mexicano, culparon a su hijo, el “MiniLic”, también preso en Estados Unidos.

Bojórquez Pérez recordó que López Núñez, según publicó La Jornada en julio de 2018, había admitido que los asesinos materiales de Javier sí trabajaban para él, pero que él no había ordenado el ataque.

“Como ya estaba el antecedente aquel de que Dámaso había reconocido que la célula que mató a Javier trabajaba para él, pero que él no había dado la orden, eso fue lo que dijo y se hizo público en ese momento, nosotros pensábamos que sí se iba a sostener solamente en esa parte, sin embargo sí nos sorprendió que él dijera no, ‘no fue mi hijo’, cuando Balarezo le pregunta, ‘no fue mi hijo, no fui yo, fueron los hijos de mi compadre’, eso sí fue para nosotros una sorpresa”, dijo.

“Nosotros, como lo dijo el Fiscal, hemos estado convencidos de que la línea que trae la FEADLE, en torno al crimen de Javier, es la línea correcta, ¿hasta dónde va a ser capaz la Fiscalía de lograr una sentencia condenatoria de los acusados? Eso no lo sabemos, eso está todavía en veremos, hasta ahorita parece que las cosas están bien, pero no lo sabemos, esa es para nosotros la preocupación”.

El otro tema que está pendiente, agregó Bojórquez Perea, es la autoría intelectual.

“Nosotros hemos insistido mucho en que la autoría material es una parte de la búsqueda de la verdad, pero la autoría intelectual es una parte fundamental”, dijo.

“Lo que declaró Dámaso en la corte, para nosotros, no es más que ruido mediático, se va a polemizar, obviamente llama mucho la atención lo que dijo, pero no creo que trastoque la investigación, ni que cambie el curso de la investigación que trae hasta ahora la Feadle”.

El cofundador de Riodoce opinó que, en esencia, esta declaración Dámaso López está salvando a su hijo, está protegiendo a su hijo.

“Quiere que esa investigación que está orientada prácticamente hacia su hijo, porque el cártel de Dámaso era un cártel muy chiquito y las líneas de mando eran muy cortitas, lo detienen a él en mayo, y ¿quién se quedó a cargo de la organización? Pues su hijo, ¿quién ordenó el crimen?, no lo puedo afirmar, pero todo me hace pensar que fue él, entonces yo creo que él, con esta declaración, lo está salvando”, expresó.