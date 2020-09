¡Sorpresa! Steve Nash es el nuevo entrenador de Brooklyn Nets

NUEVA YORK._ Desde la salida de Kenny Atkinson a mitad de la temporada, el puesto de entrenador de Brooklyn Nets para la 2020-2021 pasó a ser uno de los más deseados de la NBA. En definitiva, hablamos de un proyecto que tendrá a Kevin Durant y Kyrie Irving como estrellas buscando un campeonato.

La lista de potenciales nombres que aparecieron como candidatos para asumir el desafío fue larga, pero la franquicia sorprendió a todos con uno que no aparecía en el radar: ¡Steve Nash!

Este jueves, los Nets anuncieron oficialmente la contratación de la leyenda canadiense como su nuevo entrenador (el 23° de la historia de la organización), en lo que será su debut en el puesto. Hasta acá, tras su retiro como jugador, el ex base había trabajado como consultor de desarrollo de jugadores para los Golden State Warriors de Steve Kerr.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g