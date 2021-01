¡Sorpresa y humillación de los Browns a los Steelers!

Los Pittsburgh Steelers intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero la humillación a la que fueron sometidos por los Cleveland Browns en el primer cuarto los dejó bastante lastimados y perdieron el partido 48-37.

Cleveland está en la ronda divisional por méritos propios. Si bien en la primera serie del partido tuvieron la suerte de que Maurkice Poncey mandó un impresentable centro a Ben Roethlisberger y se encontraron con el TD, el resto del encuentro la defensiva se mostró dominante.

Tres intercepciones consecutivas en la primera mitad que fueron capitalizadas por puntos por los Browns fueron hilando la pesadilla de domingo por la noche para el equipo de Mike Tomlin.

Los de Kevin Stefanski jugaron por nota y aunque en el tercer cuarto desaparecieron, en el último volvieron y gracias a la conexión de Baker Mayfield con Nick Chubb, le pusieron orden a las cosas.

Baker Mayfield lució preciso. 263 yardas por aire, tres pases de touchdown y un temple pocas veces visto en un quarterback de los Browns en los últimos años.

Por el otro lado, aunque Roethlisberger superó las 400 yardas y mandó tres pases de touchdown, el infierno que vivió en la primera mitad terminó por imponerse y al final del encuentro, la intercepción de Takitaki, cuarta de la noche, acabó con sus planes.

FINAL: The @Browns close out #SuperWildCard Weekend with a win! #WeWantMore #NFLPlayoffs pic.twitter.com/PZJ5Y0fZ8t