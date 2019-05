Sospechosa, actitud de regidores sobre renta de camiones recolectores: Alcaldesa de Guasave

Asegura Aurelia Leal López que PASA ha recurrido a todos los medios para que el Municipio acepte su propuesta; proceso del Comité de Adquisiciones fue transparente y legal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La actitud que están tomando los regidores que se salieron de la reunión del Comité de Adquisiciones cuando se trataba el tema de la renta de cinco camiones recolectores de basura es muy sospechosa, señaló Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave dejó entrever que los ediles pudieran estar sirviendo a los intereses de Promotora Ambiental S. A., ya que la empresa concesionaria ha buscado por todos los medios que el Ayuntamiento acepte la propuesta que le hizo.

“Ellos ahorita están en un momento de presión fuerte, muy sospechoso, por cierto, porque PASA ha recurrido a todos los medios para poder allegarse a que nosotros aceptemos las propuestas que nos están haciendo”, sostuvo.

¿Incluido a los regidores?

- Yo estoy diciendo que esto es muy sospechoso porque nosotros platicamos con ellos desde el domingo, los hemos venido sensibilizando, tuvimos una reunión en la cual aceptaron y posteriormente cambian las cosas.

La Presidenta Municipal aseguró que el proceso de invitación a cuando menos tres personas fue realizado por el Comité de Adquisiciones de manera transparente y no hay nada que quieran ocultar.

“La misma Ley de Adquisiciones dice que cuando el Municipio está viviendo un momento de contingencia tú puedes hacer uso (de la adjudicación directa), sin embargo, nosotros la pasamos al Comité de Adquisiciones y la socializamos con ellos y con los sectores productivos”, aseveró.

Leal López indicó que es un contrato de arrendamiento puro con opción a compra el que firmarán con la empresa Kpartners este fin de semana, para que los camiones recolectores de basura empiecen a trabajar lo más pronto posible.

“Según yo viene en 90 mil pesos mensuales más IVA por camión, son camiones de primera, del 2019, con toda la tecnología avanzada y es por ocho meses”, detalló.

“Según tengo entendido esta empresa es de Culiacán. Se concursaron tres empresas y quedó esta”

No encontramos antecedentes de esta empresa en ninguna parte.

- Yo sí te digo una cosa, ya tenemos días buscando empresas que distribuyan este tipo de vehículos.

¿Quién es el representante de esta empresa?

- No recuerdo su nombre, la verdad no me he metido mucho, en lo que me he metido es en la gestión para que se realice esto.

La Alcaldesa sostuvo que los integrantes del Comité de Adquisiciones desde el domingo ya tenían las cotizaciones y toda la información de las tres empresas que participaron en esta invitación para el arrendamiento de los camiones recolectores, pero el miércoles llegaron todos los ediles de oposición a la reunión, tratando de sabotearla.

“Lamento mucho que estén saboteando reuniones en las cuales ellos no son parte. Pueden pasar, pero no para hacer presión ni querer reventar un comité del cual no son parte”, dijo.

Leal López llamó a los ediles de oposición a la civilidad y a la responsabilidad porque no están cumpliendo con el mandato constitucional que la gente les confirió, al oponerse a que se atienda la contingencia de la basura en el municipio.