Sospechosos deben haber viajado a países infectados o haber tenido contacto con positivos de Covid-19: Encinas

El secretario de Salud en Sinaloa dice que hay un protocolo que se debe seguir para evitar que se propague la pandemia, incluso aunque los posibles no tengan síntomas evidentes

José Abraham Sanz

Cuando una persona acuda a una revisión médica, por considerar que está en riesgo de haber contraído coronavirus, debe cumplir con ciertos requisitos, como el haber visitado ciudades de países en riesgo ya establecido o haber tenido contacto con personas que ya dieron positivo al Covid-19, aseguró el doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud estatal.

Después de haber atendido un caso confirmado y otra media decena de sospechosos, el funcionario dijo que hay un protocolo que se debe seguir para evitar que se propague la pandemia, incluso aunque los posibles no tengan síntomas evidentes.

“Si una persona presenta síntomas respiratorios, que son dolor de garganta, estornudos, rinorrea, o sea secreción por la mucosa, de la nariz, dolor de cabeza, temperatura arriba de 37 grados... si tiene esos síntomas, el siguiente paso que la persona debe saber, o el médico que lo atiende, es que en esos últimos 14 días, de presentar los síntomas, la persona ha estado en algún viaje a los países en riesgo

incluyendo Estados Unidos -Washington, Nueva York, California-, y los previamente conocidos, como China, Italia, Singapur, Irán, Japón... o bien que haya estado en contacto con alguna persona confirmada con Covid-19”, dijo Encinas Torres.

“Si no reúne ese criterio de las preguntas, ese caso no se debe se preocupar, no reúne condición de protocolo para hacerse alguna prueba para detectarse el Covid-19”.

Sobre los casos de Los Mochis que ya fueron descartados, fueron considerados sospechosos por haber viajado recientemente a Estados Unidos y a Italia.

Sin embargo, aclaró que si hubiese alguna manifestación de alarma como es insuficiencia respiratoria y dificultad para respirar, debe ser atendido.

“Que acuda a una unidad médica del sector público o privado, la Secretaría de Salud queda abierta para cualquier circunstancia que se ofrezca”, dijo.

También explicó que en caso de contingencia, todo el sector salud se abrirá para cualquier persona, sea o no derechohabiente.

“No estamos ahorita en la fase esa, en el momento que sea necesario, por supuesto que se apertura a cualquier ser humano que esté en territorio sinaloense, sea o no sea derechohabiente; en el caso de lo hospitales estamos preparados para ello”, agregó.