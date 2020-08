Sostiene Secretario de Educación que regreso a clases a distancia no se debe reducir a que no habrá apoyos

Mejía López, aseguró que el año pasado se detectó que la secretaría no llegó a alrededor del 8 por ciento de los niños por distintas razones, entre las que mencionó la movilidad

Noroeste / Redacción

EL ROSARIO._ Ante el cuestionamiento de una madre de familia sobre los alumnos que no cuentan con los medios para el regreso a clases virtual, el Secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, sostuvo que el no otorgar apoyos no resuelve la educación a distancia ante la pandemia.

Así lo expuso durante una gira de trabajo por el municipio que tuvo lugar en el plantel de Conalep de local. "Durante muchos años, muchos, y muchos gobiernos, ha habido gobiernos que dan tablet, televisiones y cantidad de cosas, y eso no es la educación a distancia; entonces no es reducir el asunto a no habrá este tipo de apoyos, es una forma de enfocar", dijo. Así también argumentó que estaba comprobado que la forma en que se apoyaba la parte de la tecnología no funcionaba.

Ante la pregunta de si se tienen cifras sobre alumnos que no cuentan con los medios para recibir clases en línea o a distancia, expresó que sólo se tienen las estadísticas de los medios con que terminó el ciclo pasado. "Más que nada lo que detectamos es el porcentaje por personas que utilizan distintos medios, en el cierre del ciclo escolar anterior alrededor del 45 por ciento por un teléfono, alrededor del 15 por ciento lo hizo por televisión, 10 a 15 por ciento con una computadora, 815 cuadernillo, y comunidades serranas e indígenas por radio", respondió.

Al tiempo que trato de evitar el tema de si darían apoyos en equipamiento a los menores o familias de bajos recursos, mencionó que en Sinaloa si ha habido apoyo, ya que el pasado viernes el Gobernador estuvo inaugurando una telesecundaria y un kinder. "Me interesa mucho hablar de la parte integral de lo que representa la escuela, entonces en parte de ese apoyo es la televisión", dijo.

Destacó además que la televisión que su instancia está proyectando gracias a la televisora local es una de las estrategias para dar un mayor alcance, ya que con la proyección nacional se alcanzaron 2 de cinco niños, mientras que con el proyecto del estado fueron 4 de cinco alumnos.