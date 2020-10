Soul, nueva película de Pixar, no llegará a cines y se estrenará en Disney+ el 25 de diciembre

Esta decisión ha dejado a la Casa del Ratón sin opciones de estrenos para lo que resta de este 2020

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Después múltiples retrasos y estrenos cancelados, el mundo del cine se ha visto muy afectado por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, Soul llegará en diciembre a través de la plataforma Disney+.

Esta decisión ha dejado a la Casa del Ratón sin opciones de estrenos para lo que resta de este complicado 2020. La compañía dio a conocer la noticia mediante redes sociales.

“Soul se transmitirán exclusivamente en Disney+ el 25 de diciembre”, afirmó la plataforma en Twitter.

A su vez, esto trae consigo muchas dudas, pues anteriormente Mulán también llegó directamente al streaming, pero con un costo extra de 30 dólares, lo que provocó el enojo de los usuarios. Además, Disney+ tiene previsto aterrizar en México el próximo 17 de noviembre.

Soul, dirigida por Pete Docter, gira en torno a un hombre que consigue tocar jazz durante una práctica abierta, sin embargo, la oportunidad de sus sueños se complicará cuando un accidente provoque que su alma sea transportada fuera de su cuerpo y deba encontrar el camino de regreso con ayuda de una ánima infantil

Tal y como a No Time to Die, Dune, Black Widow o The Batman, la pandemia del Covid-19 ha alcanzado a esta producción animada.