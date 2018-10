South Park le declara la guerra a Los Simpson y pide su cancelaciÃ³n por racistas

South Park le declara la guerra a Los Simpson y pide su cancelación por racistas

La familia amarilla todavía resiente el documental El problema de Apu, y South Park no ha perdido la oportunidad de ser directo y pedir la cancelación de la familia amarilla más famosa de Estados Unidos, con un rotundo #CancelTheSimpsons

12/10/2018 | 11:06 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Si algo ha demostrado South Park a lo largo de sus 21 temporadas, es que es una de las series más irreverentes de la televisión americana. Tras arrancar su 22 tanda con una promo que pedía su propia cancelación, el último episodio emitido al otro lado del charco ha ido más allá y ha declarado la guerra a Los Simpson abogando por su fin en la pequeña pantalla.

El motivo de esta inesperada petición no es otro que la polémica que ha rodeado a la ficción amarilla por El problema de Apu (The Problem With Apu), el documental que denuncia racismo en Los Simpson. El tercer capítulo de la 22 temporada de South Park se mete de lleno en el asunto con una trama que concluye en el mismo Springfield.

El episodio, titulado El problema con el popó en clara referencia al mencionado documental, está centrado en el Sr. Hankey, quien intenta defenderse por unos tuits ofensivos.

Finalmente, éste es expulsado de South Park y enviado a “una tierra que acepta a personas horribles y racistas como él”.

“Todavía hay lugares en el mundo donde la gente no se preocupa por la intolerancia y el odio”, dice uno de los personajes.

Ese lugar en el mundo no es otro que Springfield, la ciudad donde residen Homer, Marge y compañía. Allí, el Sr. Hankey es recibido por Apu, precisamente el personaje que ha generado toda esta controversia.

Finalmente, el episodio concluye con un rótulo que pide la cancelación de la serie amarilla, muy similar al que aparecía en el tráiler de la 22 temporada: #CancelTheSimpsons.