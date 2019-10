South Park ofrece disculpa a China por criticar sus leyes de libertad de expresiÃ³n

Los creadores de la satírica serie animada South Park emitieron una "disculpa" sarcástica a China, después de que medios informaron que algunos episodios del programa ya no estaban disponibles en algunas páginas de internet chinas.

El episodio "Band in China", lanzado el 2 de octubre criticaba las políticas chinas sobre libertad de expresión al igual que los esfuerzos de Hollywood para ajustar el contenido de sus películas y programas de televisión en los últimos años para no molestar a los censores del vasto mercado chino, difundió economíahoy.mx.

"Como la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos en nuestros hogares y en nuestros corazones. Nosotros también amamos el dinero más que la libertad", dijeron Trey Parker y Matt Stone, los creadores del irreverente programa Comedy Central, en una publicación en Twitter titulada "Disculpa oficial a China".

"¡Larga vida al Gran Partido Comunista de China!¡Que la cosecha de sorgo de este otoño sea abundante! ¿Ahora estamos bien China?", agregaron Parker y Stone.

